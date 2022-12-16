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Обзор

Победные новости 296-го дня войны: украинка в топ-10 ученых мира, девятый пакет санкций против России и 60 сбитых ракет

Зиновия Воронович
16 декабря, 2022 пятница
20:00
Победа Украины

16 декабря ЕС окончательно утвердил 9-й пакет санкций против России, украинка-эколог - среди самых влиятельных ученых мира и военные, сбивающие ракеты даже из пулеметов

В Киевской области терробороновец сбил российскую ракету из пулемета

16 декабря военнослужащий Территориальной обороны во время массированной атаки россиян сбил из пулемета крылатую ракету, летевшую на Киев. Пулеметчик заметил крылатую ракету и успел открыть огонь и повредить ее. После попадания обломки ракеты упали посреди поля недалеко от армейских позиций.

Тем временем командир взвода Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Андрей Дячук меткими выстрелами из ПЗРК Stinger сбил две вражеские ракеты.

В общей сложности ВСУ удалось сбить 60 ракет из 74, атаковавших Украину 16 декабря. Еще минимум две ракеты не долетели до Украины – упали на территории РФ.

Украинская полярница в рейтинге самых влиятельных ученых мира

Участница второй украинской антарктической экспедиции и исследовательница Национального антарктического научного центра Светлана Краковская попала в рейтинг 10 самых влиятельных ученых 2022 года по версии журнала Nature. Это одно из самых авторитетных и самых старых научных изданий мира.

ТОП 10 Nature показывает ключевые события в науке за год и людей, которые сыграли в них важную роль, в частности, помогли привлечь внимание к самым актуальным проблемам человечества. Издание представило эколога Светлану Краковскую как "Голос за Украину", ведь за этот год ученая "стала международным защитником своей страны". В частности, ученая считает, что смена климата и война в Украине имеют общие корни – зависимость человечества от ископаемого топлива.

IFC выделила $2 млрд для украинского бизнеса

Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) поддержал выделение двух млрд долларов для финансирования украинского бизнеса. По словам первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлии Свириденко, основные направления программы, которую поддержала IFC, это торговое финансирование украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины

"Я приветствую договоренности по 9-му пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей", – сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Германия выделит €130 млн для Фонда энергетической поддержки Украины

Федеральное министерство экономики и защиты климата выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки. В общей сложности еще до конца 2022 года Германия передаст фонду 130 млн евро, сообщает посольство Германии в Украине.

Еще 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины перечислит Австрия.

В целом для Фонда уже выделили средства Канада, Чехия, Швеция и Нидерланды.

Предприниматели уже ввезли в Украину полмиллиона генераторов

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, малые и средние предприниматели уже ввезли в Украину 500 тысяч маломощных генераторов. "Для прохождения зимы нам нужно еще около 17 000 крупных и промышленных генераторных установок", – сообщил премьер.

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