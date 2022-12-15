Победные новости 295-го дня войны: громкий "хлопок" в Кадиевке, продвижение ВСУ на Донетчине и признание Голодомора геноцидом
15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом, в оккупированной Кадиевке гремели мощные взрывы, а ВСУ удалось продвинуться неподалеку Лимана
Европарламент признал Голодомор геноцидом
15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Резолюцию поддержали 507 депутатов Европарламента, 12 проголосовали против.
"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в тексте резолюции.
В Кадиевке взорвалась казарма с российскими военными
Во временно оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью раздавались взрывы. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, "прилетело" в места расположения личного состава российской армии. Тем временем Стратком ВСУ сообщает о попадании в склад боекомплектов, которые детонировали чуть ли не всю ночь.
ВСУ удалось продвинуться на Донетчине
"Во время ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", – заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Село Диброва принадлежит Лиманской громаде Донецкой области.
Украина получила от ООН $4,5 млрд
"В этом году ООН предоставила украинцам более чем на 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Германия передала очередную партию боеприпасов для ВСУ
Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой Украине ФРГ, в течение последней недели Германия передала ракеты в систему ПВО IRIS-T, два броневика Bergepanzer 2, 30 тысяч снарядов до 40-мм гранатометов, пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8х8.
Оккупанты несут большие потери – 200-х и раненых свозят в Крым
В Генштабе рассказали, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено войск офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и офицерами в отставке. Генштаб отмечает, что их направляют в районы ведения боевых действий
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