Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 295-го дня войны: громкий "хлопок" в Кадиевке, продвижение ВСУ на Донетчине и признание Голодомора геноцидом
Обзор

Победные новости 295-го дня войны: громкий "хлопок" в Кадиевке, продвижение ВСУ на Донетчине и признание Голодомора геноцидом

Зиновия Воронович
15 декабря, 2022 четверг
20:13
Победа Украины

15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом, в оккупированной Кадиевке гремели мощные взрывы, а ВСУ удалось продвинуться неподалеку Лимана

Европарламент признал Голодомор геноцидом

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Резолюцию поддержали 507 депутатов Европарламента, 12 проголосовали против.

"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в тексте резолюции.

В Кадиевке взорвалась казарма с российскими военными

Во временно оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью раздавались взрывы. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, "прилетело" в места расположения личного состава российской армии. Тем временем Стратком ВСУ сообщает о попадании в склад  боекомплектов, которые детонировали чуть ли не всю ночь.

ВСУ удалось продвинуться на Донетчине

"Во время ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", – заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Село Диброва принадлежит Лиманской громаде Донецкой области.

Украина получила от ООН $4,5 млрд

"В этом году ООН предоставила украинцам более чем на 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Германия передала очередную партию боеприпасов для ВСУ

Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой Украине ФРГ, в течение последней недели Германия передала ракеты в систему ПВО IRIS-T, два броневика Bergepanzer 2, 30 тысяч снарядов до 40-мм гранатометов, пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8х8.

Оккупанты несут большие потери – 200-х и раненых свозят в Крым

В Генштабе рассказали, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено войск офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и офицерами в отставке. Генштаб отмечает, что их направляют в районы ведения боевых действий

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb








 

Статьи
Общество
Экономика
Украина
ООН
Европа
Европарламент
Голодомор
Германия
Луганщина
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
Военные новости
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
путін путлер
14 декабря, 2022 среда
До весны-лета будут паузы в горячей фазе войны, но жесткий конфликт с РФ может продолжаться годами, – дипломат Чалый
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
Дмитрий Песков
13 декабря, 2022 вторник
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
23:17
С начала суток Россия 16 раз обстреливала Херсон, - Зеленский
22:54
ЧВК Вагнера
Президент Ганы: ППК "Вагнера" нанялись в Буркина-Фасо, за службу им отдали шахту с золотом
22:15
Франция обязала спутникового оператора прекратить трансляцию еще трех пропагандистских каналов РФ
21:45
Обзор
Путин готовит 200 тыс. солдат на Киев, Крым – самая крупная разменная монета Зеленского, Украина до конца десятилетия будет в ЕС. Мировые СМИ об Украине 15 декабря
21:14
В Херсонской области в ночь на 15 декабря сгорели две гостиницы с командованием армии РФ, - СМИ
20:46
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
20:27
Флаг Словакии
Парламент Словакии отправил в отставку правительство, досрочные выборы возможны весной 2023 года
20:24
В ЕС разблокировали 18 млрд евро помощи для Украины
20:04
OPINION
"Аргентина, 1985". Короткий конспект для России
19:59
Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
19:58
Двух украинцев в Беларуси осудили за "агентурную деятельность"
19:53
Маловероятно, что к зерновому соглашению в ближайшей перспективе присоединятся новые порты Украины, - ООН
19:45
Ватикан начал сбор средств для закупки термобелья для украинцев
19:30
На Киевщине 50% потребителей остаются без электроснабжения
19:19
Из-за больших потерь россияне перевозят 200-х и раненых в Крым и мобилизуют офицеров в отставке, - Генштаб
19:13
Эксклюзив
У Украины есть план по уничтожению врага, - военный эксперт Кузан
19:00
санкции против РФ
Российский миллиардер Потанин с семьей, вице-премьер РФ Белоусов, Росбанк и ВТБ: США ввели новые санкции за финансирование войны в Украине
18:55
С 1 января подготовку в Британии начнут еще более 19 тыс. украинских военных
18:40
Залужный в интервью The Economist: Россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать
18:37
На электростанциях установят камеры и датчики, которые будут распознавать дроны и ракеты, - Небитов
18:34
Боеприпасы, бронированные и медицинские машины и тягачи: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
18:27
В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение
18:07
OPINION
А что у нас с программой реинтеграции Донбасса?
18:03
Ericsson
Компания Ericsson отказывается от локальной службы поддержки клиентов в России
17:51
Одесский провайдер предоставлял доступ к пропагандистским ресурсам РФ вопреки запрету СНБО
17:47
Россия может начать новую волну наступления на Украину в феврале, - Резников
17:42
Россия пополняет потери, мобилизуя трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, - Генштаб ВСУ
17:30
PR
Морозостойкий DIESEL Арктика на АЗК UPG
Арктический дизель от АЗК UPG – безопасная дорога, несмотря на лютый мороз
17:28
В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который привезли из Украины, комендант ранен
17:24
Эксклюзив
Китай будет превращать Россию в свою колонию, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
17:10
Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон
17:07
"Передавал" оккупантам заводы пищевой и химической промышленности. Экс-председателя Пологовского райсовета Калашника разоблачили на коллаборантстве
17:03
Нападавшего на мужа Пелоси обвиняют в планировании ряда покушений, в том числе на сына Байдена
16:51
Оккупанты под вечер снова накрыли огнем Никопольщину, есть погибший и раненые
16:49
ОАСК
Ликвидация ОАСК не означает, что его судей уволят, они продолжают получать зарплату и могут работать по специальности, - Роман Маселко
16:47
В Киеве начали продажу елок. Локации
16:32
НБУ
В результате войны и экономического кризиса украинские банки потеряют не менее 20% кредитных доходов, - НБУ
16:21
ЕС выделил 50 млн евро на восстановление критической инфраструктуры Украины
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:12
Ликвидация Окружного админсуда Киева позволит освободиться от значительной части судейской мафии, - юрист Жернаков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV