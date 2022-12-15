Европарламент признал Голодомор геноцидом

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Резолюцию поддержали 507 депутатов Европарламента, 12 проголосовали против.

"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев, и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в тексте резолюции.

В Кадиевке взорвалась казарма с российскими военными

Во временно оккупированной Кадиевке на Луганщине ночью раздавались взрывы. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, "прилетело" в места расположения личного состава российской армии. Тем временем Стратком ВСУ сообщает о попадании в склад боекомплектов, которые детонировали чуть ли не всю ночь.

ВСУ удалось продвинуться на Донетчине

"Во время ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", – заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Село Диброва принадлежит Лиманской громаде Донецкой области.

Украина получила от ООН $4,5 млрд

"В этом году ООН предоставила украинцам более чем на 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи. Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Германия передала очередную партию боеприпасов для ВСУ

Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой Украине ФРГ, в течение последней недели Германия передала ракеты в систему ПВО IRIS-T, два броневика Bergepanzer 2, 30 тысяч снарядов до 40-мм гранатометов, пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8х8.

Оккупанты несут большие потери – 200-х и раненых свозят в Крым

В Генштабе рассказали, что больницы и морги на временно оккупированных территориях переполнены, поэтому россияне вынуждены перевозить 200-х и раненых в Крым. Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено войск офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и офицерами в отставке. Генштаб отмечает, что их направляют в районы ведения боевых действий

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