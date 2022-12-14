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Обзор

Победные новости 294-го дня войны: премия Сахарова для украинского народа, новые системы ПВО для Украины и возвращение пленных

14 декабря, 2022 среда
20:13
Победа Украины

14 декабря в Страсбурге украинскому народу вручили премию Сахарова, 64 пленных защитника вернулись домой, а Франция и Италия решили передать Украине системы ПВО SAMP-T

Украинскому народу вручили премию Сахарова

В Страсбурге украинскому народу вручили премию Сахарова "За свободу мысли". Это ежегодное отличие Европарламента за защиту прав человека и соблюдение международного законодательства, которое было основано в 1988 году.

"Мы должны почтить наших лауреатов премии 2022 года - народ Украины в лице избранного президента, лидеров и гражданского общества, которые так много принесли в жертву за свою свободу и наши ценности", - заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола.

В разные годы победителями премии Сахарова были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.

Из плена вернулись 64 защитника Украины

Во время очередного обмена пленными Украине удалось вернуть 64 защитника из Вооруженных Сил, сопротивлявшихся оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. Среди них защитники Бахмута: офицеры, сержанты и рядовые.

Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере технологий, которое позволит строительство завода Bayraktar в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, которое Киев и Анкара подписали в начале февраля 2022 года. Это рамочный документ, устанавливающий обязанности сторон, в том числе "улучшение инвестиционного климата для турецких компаний в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли".

В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что соглашение, в частности, позволит строительство завода Bayraktar в Украине для производства беспилотников, а также учебного центра.

Военные егери разгромили вражеские позиции под Бахмутом

Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины разгромили позиции российских оккупантов под Бахмутом, что на Донбассе.

"Штурмовые группы 71-й егерской бригады вместе с пехотинцами заняли враждебные позиции вблизи Бахмута. Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские окопы осторожно зашли десантники. Они и погасили окончательное сопротивление россиян. Было уничтожено около десяти оккупантов. Это только те, чьи тела оставили в окопах их же "побратимы", – говорится в сообщении.

Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом мы можем удовлетворить их потребности", – заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время слушаний в Национальной ассамблее Франции.

Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

14 декабря Украина получила последний транш в рамках исключительной восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД) в размере 500 млн евро.

"С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

ВСУ за сутки поразили 15 пунктов сосредоточения личного состава и техники противника

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, в Генштабе подтвердили огневое поражение 12 декабря района сосредоточение захватчиков возле Вербового на Запорожье. Было уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери личного состава уточняются.

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