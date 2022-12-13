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Обзор

Победные новости 293-го дня войны: €18 млрд помощи Украине, зенитные пушки от Британии и ликвидация ОАСК

Зиновия Воронович
13 декабря, 2022 вторник
21:27
Победа Украины

13 декабря все страны Евросоюза поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году, Верховная Рада ликвидировала ОАСК, а Британия выделила нам новый пакет помощи

Все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году

13 декабря в Еврокомиссии сообщили, что все страны ЕС поддержали предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи, которую ранее блокировала Венгрия.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен также заявила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.

Рада ликвидировала скандальный ОАСК

Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева. Вместо скандального ОАСК Рада создала Киевский городской окружной админсуд.

За ликвидацию ОАСК проголосовали 310 нардепов, за создание Киевского городского окружного административного суда – 326 голосов.

Французская Enedis будет разрабатывать мастер-план восстановления украинских электросетей, а Испания – оборудование для ремонта

Министр энергетики Герман Галущенко и президент французской Enedis Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана развития украинских электросетей.

Enedis является крупнейшим в Европе французским государственным оператором систем распределения электроэнергии.

Между тем, Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов. В частности, речь идет о 135 трансформаторах разного типа, 26 громоотводах для объектов энергосистемы и другом специфическом оборудовании. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.

ВСУ получат обновленный беспилотник Shark

Украинская компания Ukrspecsystems показала обновленный беспилотник Shark, который поступит в ВСУ. Обновленный разведывательный БПЛА имеет размах крыльев 3,4 м и более мощную батарею, которая позволит ему вдвое дольше находиться в воздухе.

Великобритания выделила новый пакет военной помощи Украине

Великобритания 13 декабря объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает в себя 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Британии.

Генштаб подтвердил уничтожение руководства 58-й армии РФ в Мелитополе

"Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Так, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и 150 военнослужащих противника", – говорится в вечерней сводке Генштаба 13 декабря.

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

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