Большинство генерирующих мощностей нашей энергосистемы восстановлено

Украинским энергетикам удалось восстановить большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны, в то же время разрушения еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телеэфире "Суспильне. Новости".

На украинско-польской границе заработала электронная очередь для грузовиков

12 декабря в 12:00 в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей начала функционировать "Электронная очередь пересечения границы" для грузовых транспортных средств. Запись в электронной очереди – обязательна для грузового транспорта.

Ягодин – Дорогуск – самый большой автомобильный пункт пропуска на границе с нашими западными соседями, так что многокилометровые очереди из грузовиков здесь привычная вещь. Электронная очередь должна уменьшить физические перед пересечением границы, в которых водители фур часто вынуждены находиться несколько суток.

Шесть российских генералов поставлены в известность о подозрении в организации вторжения на Харьковщину

Как сообщила СБУ, следствию удалось установить шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вооруженных сил России, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на Востоке нашей страны, в частности Харьковской области.

Подозрение за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность нашего государства, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны объявили:

заместителю командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;

командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;

начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;

командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;

командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Авдееву О.В.;

командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.

Словакия планирует отправить в Украину МиГ-29

Глава МИД Словакии заявил, что на встрече с президентом Зеленским они обсудили отправку в Украину МиГ-29, приготовление могут начать в ближайшее время.

"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы разговариваем с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать. У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", – сказал Качер.

"Клуб богатых стран" откроет офис в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн подписали соглашение о привилегиях, иммунитетах и льготах. Соглашение официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" ОЭСР, сообщается на правительственном портале.

Соглашение согласовано с современными реалиями и по форме соответствует аналогичным соглашениям между ОЭСР и государствами-членами организации. Документ также обеспечивает правовую основу расширения и углубления сотрудничества между Украиной и ОЭСР в контексте дальнейшего членства в организации.

Европейское Энергетическое сообщество поможет Укрнерго судиться против России

Укрэнерго и Секретариат Энергетического сообщества подписали меморандум о поддержке рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах.

"Судится с Россией и требовать возмещения ущерба, нанесенного магистральным сетям Укрэнерго нам будет помогать одна из самых влиятельных в Европе международных энергетических организаций — Энергетическое Сообщество, членом которого Украина является с 2010 года. Соответствующий Меморандум об этом недавно подписали Укрэнерго и секретари" – говорится в сообщении.

Секретариат Энергетического Сообщества привлечет международных и украинских экспертов, проведет тщательный анализ, куда Укрэнерго сможет обратиться для компенсации полученных убытков от российской агрессии. Также будет разработан план действий по выдвижению претензий и определены ключевые юридические эксперты и компании, обеспечивающие поддержку рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах.

Победы на фронте

По данным Генштаба, противник продолжает нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 раненых окуппантов.

Для восполнения потерь и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса враг по мобилизации призвал 28 женщин. Они направлены на подготовку военкоматом Донецка.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района скопления оккупантов.

Это список новостей о победах Украины за 12 декабря на пути к окончательной победе над российскими оккупантами. Следите за обновлениями в этой рубрике каждый день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb