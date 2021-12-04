Победной войны для Путина не будет, поскольку грузы "200" уничтожат Россию, - Яковенко
Российский публичный интеллектуал и журналист Игорь Яковенко считает, что Путин не будет прибегать к военной эскалации против Украины, поскольку он и его генералы прекрасно понимают, что жертвы с российской стороны будут колоссальными
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV.
"Мы часто вспоминаем, как российские пропагандистские каналы призывают атаковать и уничтожить Украину. Так вот, на эти каналы часто приглашают генералов, и именно они никогда не призывают этого делать. Они ведут себя совсем иначе. Они говорят, что нужно давить на Киев экономически. Призывают к экономическим и дипломатическим мерам, но никак не к военным. Ибо генералы понимают, что воевать придется им, а не сотрудникам информационных войск Кремля. Именно генералам потом нужно будет отвечать за кровь, в том числе хоронить своих подчиненных. – объяснил Яковенко
По мнению Яковенко, есть несколько вещей, которые могут привести к войне. По его словам, это так называемая случайная война, когда что-то может сдетонировать, ведь такое большое количество войск, которое сосредоточил Кремль у границы с Украиной, может привести к провокациям.
Есть несколько причин, которые могут привести к началу войны. Первая – это случайные провокации. Кто-то где-то случайно открыл огонь и пошла цепная реакция, или случайно сбитый самолет НАТО. Вторая – в момент кризиса Путин и его окружение могут спровоцировать, как они считают, небольшую войну. Но такая война не станет победной для Кремля. Хотя мы прекрасно понимаем соотношение сил. Не будет такая война победоносной, ведь с одной стороны будут жесткие санкции, становящиеся просто разрушительными. А с другой стороны, количество грузов “200”, которые поедут в Российскую Федерацию, будут значительно превышать болевой порог российского общества.” - добавил Яковенко
- Напомним, 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
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