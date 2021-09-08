Победителям конкурса "Учитель года" премии увеличат вдвое, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.



"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса " Учитель года ". Теперь за первое место будет присуждена премия в размере 60 тыс. грн, за второе место - 54 тыс. грн, за третье - 48 тыс. грн", - написал Шмыгаль.



С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться.

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