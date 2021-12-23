Победителя конкурса на должность главы САП должны объявить 24 декабря
Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на которой должны объявить победителя, соберется 24 декабря
Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.
"24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - сообщает ОГПУ.
На этом заседании члены комиссии должны утвердить окончательно победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение.
- Напомним, 21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила о результатах конкурса, но отказалась их утверждать. Согласно рейтингу, 21 декабря среди кандидатов на должность руководителя САП детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.59Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное