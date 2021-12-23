Победителя конкурса на должность главы САП должны объявить 24 декабря

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.



"24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - сообщает ОГПУ.



На этом заседании члены комиссии должны утвердить окончательно победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение.

Напомним, 21 декабря конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила о результатах конкурса, но отказалась их утверждать. Согласно рейтингу, 21 декабря среди кандидатов на должность руководителя САП детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.