Победителя боя Джошуа - Усик заставят драться с тяжеловесом из Британии
WBO назначила британца Джо Джойса обязательным претендентом на бой с победителем поединка между его соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком
Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен в twitter.
По его словам, Джо Джойс станет обязательным претендентом на титул WBO и встретится с победителем боя между Джошуа и Александром Усиком.
"Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе" Эмирейтс ", - написал Уоррен.
Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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- Промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал поединок с Александром Усиком крупнейшим в карьере британского боксера .
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