Победителя боя Джошуа - Усик заставят драться с тяжеловесом из Британии

Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен в twitter.

По его словам, Джо Джойс станет обязательным претендентом на титул WBO и встретится с победителем боя между Джошуа и Александром Усиком.

"Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе" Эмирейтс ", - написал Уоррен.

Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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