Победительницу нацотбора на Евровидение-2022 Алину Паш дисквалифицируют, если она въехала в оккупированный Крым не из Украины, - Общественное

Об этом сообщает Укринформ.



Глава оргкомитета нацотбора на Евровидение-2022, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин заявил, что победительницу нацотбора Алину Паш дисквалифицируют, если выяснится ее обман.



"Если будут выявлены факты обмана, мы будем вынуждены дисквалифицировать Алину и тогда будем разговаривать с артистом, занявшим второе место", - сказал Лодыгин.



Тем временем председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий заявил, что не подпишет соглашение с победительницей, пока пограничная служба не подтвердит, действительна ли справка Алины Паш о посещении Крыма с украинской стороны.



"Если эта справка окажется недействительной и Общественное было мошенническим образом обмануто, компания будет соответственно принимать новое решение. До того момента, как председатель правления Общественного вещания, я отказываюсь подписывать договор с победителем нацотбора, поскольку есть достаточно большие сомнения", - сказал Чернотицкий.

Напомним, победительница нацотбора Алина Паш выступала на территории России после аннексии Крыма. А участники группы Kalush, занявшей второе место, заявили о фальсификации в подсчете голосов

Организаторы Нацотбора на Евровидение прокомментировали поездку Алины Паш в оккупированный Крым.

14 февраля одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица Alina Pash, победившая в нацотборе на Евровидение-2022, могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.