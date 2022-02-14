Победительницу нацотбора на Евровидение-2022 Алину Паш дисквалифицируют, если она въехала в оккупированный Крым не из Украины, - Общественное
Организаторы готовы дисквалифицировать победительницу национального отбора на Евровидение-2022 Алину Паш, если подтвердится, что она въезжала в оккупированный Крым не со стороны Украины
Об этом сообщает Укринформ.
Глава оргкомитета нацотбора на Евровидение-2022, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин заявил, что победительницу нацотбора Алину Паш дисквалифицируют, если выяснится ее обман.
"Если будут выявлены факты обмана, мы будем вынуждены дисквалифицировать Алину и тогда будем разговаривать с артистом, занявшим второе место", - сказал Лодыгин.
Тем временем председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий заявил, что не подпишет соглашение с победительницей, пока пограничная служба не подтвердит, действительна ли справка Алины Паш о посещении Крыма с украинской стороны.
"Если эта справка окажется недействительной и Общественное было мошенническим образом обмануто, компания будет соответственно принимать новое решение. До того момента, как председатель правления Общественного вещания, я отказываюсь подписывать договор с победителем нацотбора, поскольку есть достаточно большие сомнения", - сказал Чернотицкий.
- Напомним, победительница нацотбора Алина Паш выступала на территории России после аннексии Крыма. А участники группы Kalush, занявшей второе место, заявили о фальсификации в подсчете голосов
- Организаторы Нацотбора на Евровидение прокомментировали поездку Алины Паш в оккупированный Крым.
- 14 февраля одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица Alina Pash, победившая в нацотборе на Евровидение-2022, могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
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