Победительница "Евровидения-2023" Loreen не подписала флаг Украины, который планировали выставить на благотворительность

Об этом рассказала представитель команды TVORCHI Юлия Могилюк, передает Obozrevatel .

"Loreen, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказалась подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины" , – сказала Могилюк.

Она заметила, что Loreen единственная не подписала флаг.