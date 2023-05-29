Победительница "Евровидения-2023" Loreen не подписала флаг Украины, который планировали выставить на благотворительность
Победительница "Евровидения-2023" Loreen единственная не захотела подписывать флаг Украины, который по окончании конкурса группа TVORCHI выставила на благотворительный аукцион
Об этом рассказала представитель команды TVORCHI Юлия Могилюк, передает Obozrevatel .
"Loreen, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказалась подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины" , – сказала Могилюк.
Она заметила, что Loreen единственная не подписала флаг.
- В международном песенном конкурсе Евровидения-2023 одержала победу шведская исполнительница Loreen.
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Певица Loreen, представлявшая Швецию на песенном конкурсе в Ливерпуле, заявила, что абсолютно уверена в победе Украины в развязанной Россией войне.
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