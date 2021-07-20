Победители Евровидения Måneskin и украинская группа Go_A выпустят совместную песню

Об этом сообщает "Na chasi".



"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", - рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко.

Отмечается, что пока нет подробностей о новой песни.

Особенно популярными Måneskin и Go_A стали после Евровидения-2021.

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