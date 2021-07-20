Победители Евровидения Måneskin и украинская группа Go_A выпустят совместную песню
Победители Евровидения-2021 из Италии Måneskin и украинская группа Go_A планируют выпускать совместную песню
Об этом сообщает "Na chasi".
"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", - рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко.
Отмечается, что пока нет подробностей о новой песни.
Особенно популярными Måneskin и Go_A стали после Евровидения-2021.Напомним, песня "Шум", с которой группа GO_A выступила на Евровидении, стала первой песней на украинском языке, которая попала в чарт Billboard. А также Go_A с песней Shum занял первое место в мировом рейтинге Spotify Viral 50.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное