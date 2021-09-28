Победители Евровидения-2021 Måneskin дадут концерт в Киеве
Победитель Евровидения-2021 итальянская группа Måneskin во время европейского турне приедет с концертом в Киев
Об этом сообщает ANSA .
Концерт в Киеве запланирован на 7 марта следующего года ..
Европейский тур под названием "Громкие дети в турне" начнется 6 февраля в Лондоне (Великобритания), а завершится 14 марта в Риге (Латвия). Всего в туре 16 городов.
До этого группа Måneskin проведет первое итальянское турне. Уже известно о 13 концертах.
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