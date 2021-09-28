Победители Евровидения-2021 Måneskin дадут концерт в Киеве

Об этом сообщает ANSA .

Концерт в Киеве запланирован на 7 марта следующего года ..

Европейский тур под названием "Громкие дети в турне" начнется 6 февраля в Лондоне (Великобритания), а завершится 14 марта в Риге (Латвия). Всего в туре 16 городов.



До этого группа Måneskin проведет первое итальянское турне. Уже известно о 13 концертах.

