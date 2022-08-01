Об этом сообщает РИА "Новости".

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - отметил российский президент.

Отмечается, что заявление он сделал во время выступления на X конференции по Договору о контроле над ядерным оружием.

1 августа президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США над контролем ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb