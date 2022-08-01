"Победителей не будет": Путин заявил, что не хочет ядерной войны
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - отметил российский президент.
Отмечается, что заявление он сделал во время выступления на X конференции по Договору о контроле над ядерным оружием.
- 1 августа президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США над контролем ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.
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