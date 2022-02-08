"Победителей не будет": Путин связал вступление Украины в НАТО с военным возвращением Крыма, пригрозил Альянсу войной и напомнил о ядерном оружии РФ

Об этом Путин сказал на совместной с Макроном пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Мы катеогрічно против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке. ... Почему так опасно возможное принятие Украины. Есть же проблема. Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины, а мы считаем, что это часть РФ.И если будут попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник и возможное возвращение Крыма военным путем, представьте, что Украина - член НАТО - ред.) не отменена.Напротив, президент США Байден недавно сказал, что пятая статья - это абсолютный императив и будет исполнена.Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО.Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Я хочу вас спросить, есть ли вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов, вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет", - сказал Путин.



При этом президент РФ напомнил о российском ядерном оружии и предположении, что в случае военного конфликта с НАТО "победителей не будет".



"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России нельзя сравнивать. Мы понимаем. Но мы также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных государств, а по некоторым компонентам современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы будете вовлечены в этот конфликт, несмотря на свою волю", - сказал Путин.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует наступления по ОРДЛО и Крыму.