Об этом Медведенко сообщил в facebook .

По его словам, на аукционе по продаже колец было собрано $250 тыс.

"Многие отказывали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей. Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым кто сейчас делает все ради победы, ради будущего.

Благодарю всех за поддержку и помощь", - написал Медведенко.

43-летний украинский баскетболист является двукратным чемпионом сильнейшей лиги мира в составе Лос-Анджелес Лейкерс, с которым он побеждал в НБА в 2001 и 2002 годах.

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