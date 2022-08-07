Победитель НБА продал чемпионские кольца для поддержки Украины
Двухкратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко продал чемпионские кольца за $250 тыс. для поддержки Украины
Об этом Медведенко сообщил в facebook .
По его словам, на аукционе по продаже колец было собрано $250 тыс.
"Многие отказывали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей. Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым кто сейчас делает все ради победы, ради будущего.
Благодарю всех за поддержку и помощь", - написал Медведенко.
43-летний украинский баскетболист является двукратным чемпионом сильнейшей лиги мира в составе Лос-Анджелес Лейкерс, с которым он побеждал в НБА в 2001 и 2002 годах.
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