Победитель Лиги чемпионов перешел в саудовскую команду Роналду
Вингер мюнхенской "Баварии" Садио Мане стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Насра".
По информации Transfermarkt, трансфер Мане обошелся "Аль-Насре" в 30 млн. евро. Сенегалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 40 млн евро в год.
Последний сезон Садио Мане провел в "Баварии", где сыграл 38 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.
Мане известен игрой за "Ливерпуль", с которым выигрывал Лигу чемпионов.
Что известно об "Аль-Насре"?
За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.
Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".
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