Победитель Лиги чемпионов перешел в саудовскую команду Роналду

Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Насра".

По информации Transfermarkt, трансфер Мане обошелся "Аль-Насре" в 30 млн. евро. Сенегалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 40 млн евро в год.

Последний сезон Садио Мане провел в "Баварии", где сыграл 38 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Мане известен игрой за "Ливерпуль", с которым выигрывал Лигу чемпионов.

Что известно об "Аль-Насре"?

За "Аль-Наср" играет Криштиану Роналду, Талиска, Марсело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и голкипер Давид Оспина.

Команду тренирует Луиш Каштру, когда-то возглавлявший "Шахтер".