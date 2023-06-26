Победитель Лиги чемпионов перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"
Немецкий футболист английского "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган перешел в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает "Барселона" в Twitter.
Гюндоган покинул "Манчестер Сити" на правах свободного агента, поскольку срок действия его контракта истек 30 июня.
Полузащитник заключил с "Барселоной" контракт на два года. В соглашении прописаны отступные за футболиста в 400 млн евро, если его кто-нибудь захочет купить у каталонцев.
Что известно о Гюндогане
В прошлом сезоне Илкай Гюндоган сыграл за "Ман Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Он был капитаном команды.
32-летний Гюндоган выступал за английский клуб с 2016 года. Вместе с командой стал пятикратным чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны и выиграл Лигу чемпионов.
Также центральный хавбек играл за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и "Нюрнберг".
В составе сборной Германии провел 67 матчей и забил 17 голов.
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