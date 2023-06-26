Об этом сообщает "Барселона" в Twitter.

Гюндоган покинул "Манчестер Сити" на правах свободного агента, поскольку срок действия его контракта истек 30 июня.

Полузащитник заключил с "Барселоной" контракт на два года. В соглашении прописаны отступные за футболиста в 400 млн евро, если его кто-нибудь захочет купить у каталонцев.

Что известно о Гюндогане

В прошлом сезоне Илкай Гюндоган сыграл за "Ман Сити" 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Он был капитаном команды.

32-летний Гюндоган выступал за английский клуб с 2016 года. Вместе с командой стал пятикратным чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок страны и выиграл Лигу чемпионов.

Также центральный хавбек играл за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и "Нюрнберг".

В составе сборной Германии провел 67 матчей и забил 17 голов.