Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Победить в себе совка
OPINION

Победить в себе совка

Александр Вильчинский
27 апреля, 2023 четверг
18:04
Мнение

На днях встретил коллегу, местного журналиста, разговорившихся и почти с первых слов он не преминул поделиться радостью, что до пенсии таки успел сделать себе "заслуженного"

Впрочем меня удивило не столько звание, сколько его большая радость от него, чувствовалось, что мужчина считает это незаурядным успехом, возможно, даже величайшим достижением всей своей жизни. А когда он поинтересовался у меня, мол, ты же, наверное, уже давно "заслуженный" и, услышав в ответ мое: "Нет", — то уже настал его черед удивляться. Ведь как так, за столько лет в журналистике и не сделать себе звание, тем более какая-то добавка к пенсии?.. И, наверное, уже с высоты своего "заслуженного" статуса взялся поучать и наставлять. Из вежливости я все это выслушал, хотя можно было сразу попрощаться.

Читайте также: Кто противостоит сегодня российскому нашествию

И все же, человек вроде бы неплохой, и хотя его фамилия даже в журналистской среде нашего города мало кому что скажет, но пусть, думаю, порадуется. Вот только это "сделать заслуженного"... Ведь сколько уже писано и говорено, а отрыжка совка, эти звания до сих пор делаются и штампуются. Почему почти уверен, что какой-то проблемы с этим "сделать" и у меня не было бы, просто не возникало такого желания. Конечно, грешный, если бы кто дал мне то звание просто так, то я вряд ли отказался бы, но поскольку никто не дал, то прилагать какие-то усилия для этого – это означало бы отрицать все то, за что всю жизнь выступал и выступаю.

Сколько уже писано и говорено, а отрыжка совка, эти звания до сих пор делаются и штампуются

К сожалению или к счастью, я так и не смог преодолеть этот когнитивный диссонанс, который неизбежно возник бы... Да нет, я совсем не хочу сказать, что все "заслуженные" незаслуженные. Может, даже подавляющее большинство действительно заслуженные, уже без всяких кавычек. Да пусть даже и все, хотя очень сомневаюсь, но... Все же, по большому счету, положа руку на сердце, признаем, что все эти звания: и заслуженные, и народные, и всенародные – все это дремучий совок, с которым давно пора заканчивать. Но ведь человеческое тщеславие! Это настолько укоренившееся в нашей психике качество, что преодолеть ее ой как непросто.

Читайте также: Победить Россию

Положа руку на сердце, признаем, что все эти звания: и заслуженные, и народные, и всенародные – все это дремучий совок, с которым давно пора заканчивать

Впрочем, война ускоряет, динамизирует все процессы, вот уже даже Юго-Западную и Южную железные дороги переименовали, чего не смогли сделать все предыдущие тридцать лет, и московских попов уже понемногу выпихивают из Лавры, что тоже уже давно было ко времени, то, может, взять наконец-то и от этого совкового наследия, от этих званий раз и навсегда тоже отказаться? Пусть даже оставить те, что есть, но, главное, перестать плодить новых. Ведь, как и принято в цивилизованном мире, только хорошее имя и чистая репутация имеют решающее значение в любой отрасли, а не признание "заслуг" представителями власти. Мы же стремимся в цивилизованный мир, так и должны у себя начинать жить по новым правилам, начать никогда не поздно. И это будет еще один шаг к нашей победе.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
журналисты
Читайте также:
Резніков і Моравецькій зустріли перші танки Leopard 2, надані Україні
27 апреля, 2023 четверг
Генерал США заверил, что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления: в ОП прокомментировали
Міг-31К
26 апреля, 2023 среда
В Мурманской области РФ упал истребитель МиГ-31, - росСМИ
Василь Ломаченко
26 апреля, 2023 среда
MEGOGO отказался от трансляции следующего боя Ломаченко
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 апреля
18:26
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
18:19
В Укргидрометцентре прогнозируют, что 1–2 мая вода из Десны снова может подтопить Киев
18:06
Президент Южной Кореи в ходе визита в США пообещал продолжать поддержку Украины
17:46
До конца весны Украина получит промежуточный отчет по выполнению рекомендаций по вступлению в ЕС, - Шмыгаль
17:39
НБУ
Нацбанк улучшил прогноз по экономике Украины на 2023 год и размеру международных резервов
17:37
В Кыргызстане запретили деятельность "Радио Свобода"
17:31
В Украине до конца войны могут запретить производство и продажу сигарет для duty-free
17:24
Главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, объявили подозрение
17:20
Эксклюзив
У Индии много российского вооружения, но вряд ли она будет продавать оружие в РФ, - военный эксперт Катков
17:16
Эрдоган после вчерашнего ухудшения здоровья поговорил с Путиным об Украине и зерновом соглашении
17:09
Михаил Федоров
В украинской школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта
17:00
Hyundai
Hyundai Motor планирует продать все заводы в России, - СМИ
16:58
УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками в Броварах
16:46
В России объявили в розыск командующего украинскими ВМС Неижпапу
16:46
Враг ударил по селу возле Харькова: есть погибший и раненые работники облэнерго
16:33
Украина готовится к открытию авиапространства для пассажирских перевозок, - министр транспорта Франции
16:26
Эксклюзив
ПАСЕ
Резолюция ПАСЕ по депортации детей Россией пригодится Украине для доказывания в международных судах фактов геноцида, - нардеп Кравчук
16:24
Расстрелял автомобиль с семьей на Черниговщине: россиянина приговорили к пожизненному заключению
16:21
НМТ-2023: количество стран для прохождения тестирования возросло до 32
16:20
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
Больше года без электроэнергии: в одно из сел на Харьковщине вернули свет
16:03
OPINION
О войне и совести
16:00
Эксклюзив
Информационная война, как и раздача оружия в Киеве – необходимый шаг, – Александр Ольшанский
15:56
"Важно, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы": Столтенберг о переговорах Си Цзиньпина и Зеленского
15:56
Эксклюзив
ВСУ
За одно контрнаступление невозможно освободить все оккупированные территории, - военный аналитик Гетьман
15:52
Владимир Яценко в ЗСУ
После учебы в Великобритании для защиты Украины вернулись 14 тыс. военных
15:37
Арьев о "деле Червинского": предателя, сдавшего координаты аэродрома, уже осудили на 14,5 лет
15:32
МИД РФ отклонил запрос США о консульском посещении арестованного журналиста WSJ Гершковича
15:31
Эксклюзив
В Луганской области периодически взрываются казармы и склады БК врага, - Гайдай
15:30
Обзор
Россия способна финансировать войну в Украине еще год, но опасается бунтов из-за новой мобилизации, - секретные документы
15:30
Нардепа-"слугу", которую разыскивало НАБУ, освободили от уголовной ответственности
15:24
Эксклюзив
Россияне даже не появляются на судах для проверки украинского продовольствия, - Братчук
15:20
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба: Предоставление Украине F-16 сдержит РФ, а не спровоцирует ее к эскалации
15:15
Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "Единой России"
15:08
Обновлено
В лесу на севере Польши обнаружили обломки военного объекта, вероятно, ракеты "воздух – земля", – СМИ
15:05
Владимир Сальдо
Коллаборант Сальдо является владельцем компании в Великобритании, несмотря на то, что он находится под санкциями, — The Guardian
14:59
Премьер Молдовы заявил, что в стране будут штрафовать за ношение георгиевской ленты на 9 мая
14:59
Били из артиллерии, минометов, вертолета и ракетами: россияне с утра обстреляли Сумщину 8 раз
14:58
Возможны заморозки, местами пройдут грозы: прогноз погоды на последние дни апреля от Натальи Диденко
14:38
Обновлено
Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина, повреждены дома и ЛЭП
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV