Впрочем меня удивило не столько звание, сколько его большая радость от него, чувствовалось, что мужчина считает это незаурядным успехом, возможно, даже величайшим достижением всей своей жизни. А когда он поинтересовался у меня, мол, ты же, наверное, уже давно "заслуженный" и, услышав в ответ мое: "Нет", — то уже настал его черед удивляться. Ведь как так, за столько лет в журналистике и не сделать себе звание, тем более какая-то добавка к пенсии?.. И, наверное, уже с высоты своего "заслуженного" статуса взялся поучать и наставлять. Из вежливости я все это выслушал, хотя можно было сразу попрощаться.

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И все же, человек вроде бы неплохой, и хотя его фамилия даже в журналистской среде нашего города мало кому что скажет, но пусть, думаю, порадуется. Вот только это "сделать заслуженного"... Ведь сколько уже писано и говорено, а отрыжка совка, эти звания до сих пор делаются и штампуются. Почему почти уверен, что какой-то проблемы с этим "сделать" и у меня не было бы, просто не возникало такого желания. Конечно, грешный, если бы кто дал мне то звание просто так, то я вряд ли отказался бы, но поскольку никто не дал, то прилагать какие-то усилия для этого – это означало бы отрицать все то, за что всю жизнь выступал и выступаю.

Сколько уже писано и говорено, а отрыжка совка, эти звания до сих пор делаются и штампуются

К сожалению или к счастью, я так и не смог преодолеть этот когнитивный диссонанс, который неизбежно возник бы... Да нет, я совсем не хочу сказать, что все "заслуженные" незаслуженные. Может, даже подавляющее большинство действительно заслуженные, уже без всяких кавычек. Да пусть даже и все, хотя очень сомневаюсь, но... Все же, по большому счету, положа руку на сердце, признаем, что все эти звания: и заслуженные, и народные, и всенародные – все это дремучий совок, с которым давно пора заканчивать. Но ведь человеческое тщеславие! Это настолько укоренившееся в нашей психике качество, что преодолеть ее ой как непросто.

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Положа руку на сердце, признаем, что все эти звания: и заслуженные, и народные, и всенародные – все это дремучий совок, с которым давно пора заканчивать

Впрочем, война ускоряет, динамизирует все процессы, вот уже даже Юго-Западную и Южную железные дороги переименовали, чего не смогли сделать все предыдущие тридцать лет, и московских попов уже понемногу выпихивают из Лавры, что тоже уже давно было ко времени, то, может, взять наконец-то и от этого совкового наследия, от этих званий раз и навсегда тоже отказаться? Пусть даже оставить те, что есть, но, главное, перестать плодить новых. Ведь, как и принято в цивилизованном мире, только хорошее имя и чистая репутация имеют решающее значение в любой отрасли, а не признание "заслуг" представителями власти. Мы же стремимся в цивилизованный мир, так и должны у себя начинать жить по новым правилам, начать никогда не поздно. И это будет еще один шаг к нашей победе.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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