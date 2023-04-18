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OPINION

Победить Россию

Александр Вильчинский
18 апреля, 2023 вторник
18:05
Мнение

Слова о том, что Россию нельзя победить, время от времени звучат в инфопространстве и не только от одиозного Орбана, но и из уст, казалось бы, вполне сознательных западных политиков

Конечно, если кто-то из них такое говорит, то на что-то рассчитывает, на то они и политики, потому что не хочется думать, что они сознательно подыгрывают агрессору или делают это из-за невежества. Мол, Россия – это вторая в мире ядерная мощь и прочее... Почему-то забывают, что Советский Союз по военной мощи значительно превосходил современную Россию, но он проиграл, и даже не регулярной армии, а афганским партизанам. И это, как известно, явилось началом его конца. Да и раньше после каждой проигранной войны на территории России начинались если не смуты и революции, то попытки реформ, которые в итоге также заканчивались революциями и смутами.

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Если взять только два последних столетия, от наполеоновских времен и до наших дней, то по крайней мере половину тех полутора десятков войн, которые Россия за это время вела или в которые встряхивала, она успешно проиграла

Это началось еще, когда она была Московией, после Ивана Грозного, Годунова и тому подобной "семибоярщины". Но не будем забегать так далеко, ведь даже если взять только два последних столетия, от наполеоновских времен и до наших дней, то по крайней мере половину из тех полутора десятков войн, которые Россия за это время вела, или в которые встряла, она успешно проиграла. Однако о проигранных войнах россияне предпочитают не вспоминать, а если и вспоминают, то искажая и коверкая факты, акцентируя на самопожертве и героизме, которых на самом деле не было. Зато победы явные или воображаемые подносят к уровню культа, например "победобесие" на 9 мая.

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Но если хоть вскользь вспомнить те войны, большие и малые, которые закончились для нее если и не фиаско, то вынужденным позорным перемирием, то это были Крымская (1853-1856), Русско-японская (1904-1905) и Первая мировая (1914-1918), также на самом деле Россией проиграна еще в статусе империи. А еще Польско-советская война (1919-1920), где она уже не как империя, но еще не СССР, ну, и дальше Советско-финская (1939-1940), уже упоминавшаяся война в Афганистане (1979-1989) и Первая русско-чеченская война (1994–1995), когда Россия уже стала так называемой федерацией. Конечно, цена победы, как и цена поражения, это отдельная тема. Однако бывает, когда просто нет другого выбора: либо победить, либо умереть, исчезнуть с карты мира.

Похоже, что у нас именно такая ситуация. Поэтому Россию нам победить не только можно, но и нужно, и Вооруженные Силы Украины уже сделали для этого первые шаги.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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