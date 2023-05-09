"Победим рашизм": у границы с Беларусью разместили билборды и включили гимн Украины
Украинцы "поздравили" белорусских пособников окупантов с 9 Мая, разместив на границе билборды "Победим рашизм" и включив гимн нашего государства
Об этом сообщает Белсат.
Гимн Украины звучал сегодня утром на блокпостах Прислетники, Вычавка, Городыща, Копыща, Выступовичи, Переброды.
"Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм", - написано на билбордах, которые увидели белорусские пограничники.
Ранее они жаловались, что украинцы на границе демонстрируют в их сторону непристойные жесты.
- 9 мая российские дипломаты в Варшаве проснулись от звуков сирен и взрывов.
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