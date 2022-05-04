"Победили нацистов – победим и рашистов!": Институт национальной памяти презентовал новый лозунг к 8-9 мая

Об этом сообщается на официальной странице Института в фейсбуке.



"Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", - говорится в посте.



По словам представительства Института нацпамяти, учитывая, что в этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабного военного вторжения России, традиционный лозунг будет несколько видоизменен и будет звучать так: "Победили нацистов – победим и рашистов!"



Красный мак останется неизменным символом памяти.

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