"Победили нацистов – победим и рашистов!": Институт национальной памяти презентовал новый лозунг к 8-9 мая
Украинский институт национальной памяти обнародовал новый лозунг ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне
Об этом сообщается на официальной странице Института в фейсбуке.
"Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", - говорится в посте.
По словам представительства Института нацпамяти, учитывая, что в этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабного военного вторжения России, традиционный лозунг будет несколько видоизменен и будет звучать так: "Победили нацистов – победим и рашистов!"
Красный мак останется неизменным символом памяти.
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