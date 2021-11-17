Победа всегда придает уверенность, - Ярмоленко прокомментировал выход Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Свои слова Ярмоленко написал в Instagram.

"Победа всегда придает уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель - попасть на чемпионат мира", - написал Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Первыми соперниками команды Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи - 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в них состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

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