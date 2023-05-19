"Победа в каждой клетке" - мероприятие ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа

Об этом сегодня говорили во время мероприятия "Победа в каждой клетке", посвященном Всемирному дню памяти умерших от СПИДа людей.

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-позитивных лиц. По оценочным данным, на начало 2022 года в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ (более 40 тысяч из них – на не подконтрольных Украине территориях).

Эксперты в сфере общественного здоровья отмечают, что риск инфицироваться ВИЧ во время полномасштабной войны растет в разы. Это касается не только военных, постоянно контактирующих с кровью, но и гражданских. Насилие, изнасилования, изменение места жительства, отсутствие доступа к лечению на оккупированных территориях – это страшная реальность для многих украинцев и украинок. Поэтому прежде всего, о чем мы все должны помнить, - это забота о собственном здоровье, в том числе и регулярное тестирование на ВИЧ, а для ВИЧ-позитивных - регулярный прием лекарства, ни в коем случае нельзя прерывать.

После начала полномасштабной войны России в Украине возник риск катастрофического дефицита лекарства для пациентов с ВИЧ. По экстренному запросу Центра общественного здоровья и крупнейшей пациентской организации БО "100% Жизнь", программа PEPFAR инвестировала 13 миллионов долларов в экстренную закупку лекарств для всех ВИЧ-позитивных пациентов в Украине. Международные партнеры PEPFAR, USAID и Глобальный Фонд уже согласовали очередное финансирование на закупку лекарств на следующие два года. Сегодня у Украины достаточно лечения для пациентов с ВИЧ. Программы профилактики и поддержки работают. В условиях полномасштабной войны слаженный ответ всех задействованных сторон в противодействие ВИЧ в Украине впечатляет.

Несмотря на полномасштабную войну, тестирование на ВИЧ для населения доступно и безвозмездно. Тест можно сделать у своего семейного врача, в кабинетах "Доверия", кабинетах инфекционных заболеваний поликлиники или консультационно-диагностического центра, Центрах профилактики и борьбы со СПИДом, представительствах профильных общественных организаций. Ближайший пункт тестирования можно найти на карте https://prozdorovia.in.ua/de-projty-test/

Также, крупнейшая пациентская организация БО "100% Жизнь" предлагает опцию заказать оральный тест на ВИЧ на дом https://prozdorovia.in.ua/anketa/

Справка об эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине (по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины):