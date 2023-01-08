Критически вдумчивого человека – и не только в Украине! – должно было напрячь немалое количество экспертов разного уровня компетентности, а то и вовсе без такового. Однако численность прогнозистов уравновешивает небольшое количество предлагаемых вариантов. И характерно: ни один не рассматривает удельно украинского, который впоследствии тоже мог бы стать для кого-то хрестоматийным образцом.

Политолог Максим Разумный разделяет подобные прогнозы на два варианта. Первый – война завершится поражением Украины. Второй, полностью противоположный – поражение России. Но если вариант номер один он справедливо считает несовместимым с жизнью нашего государства и, соответственно, нашей жизнью там развитием, вариант номер два включает в себя, по Максиму Разумному, уже по меньшей мере четыре сценария. Каждый из которых вполне может иметь другие подсценарии, что вполне соответствует содержанию украинской песни: "Ой столик, столик, за столиком – столик, а за тем столиком – еще один столик".

Отвергнув рефлексии относительно деталей мира и поиска в них выгодного России дьявола, следует отнести к сегменту так называемых "эротических фантазий" пророчества относительно парада ВСУ на московской Красной площади, командовать которым будет Залужный, а принимать – Зеленский. Туда же разговоры о реальности перспектив возвращения Кубани, установлении демилитаризованной зоны в Курской и Белгородской областях под контролем "голубых касок" НАТО и тому подобное футурологию.

Политолог Евгений Магда отмечает факт, который для таких футурологов почему-то до сих пор не очевиден: "Россия слишком велика и имеет ядерное оружие для того, чтобы ее можно было как-то зажать, даже самыми большими в мировой истории санкциями против нее". Это означает: вмешательство США в войну не приблизит ее к финалу и поражению "плохих парней", как это было в практически всех войнах XX века: от Первой мировой до Балканской. Гитлер покончил с собой в бункере, а Геббельс совершил с семьей (жена и шестеро детей) массовое самоубийство, потому что Германию захватили со всех сторон несколько армий: Красная, британская и американская плюс примкнувшие к ним французы. А диктатор Слободан Милошевич был повержен после того, как силы НАТО с подачи США бомбили Белград в 1999 году. В XX веке мир еще не стоял перед вызовом, брошенным агрессивным ядерным государством. Так что российскую столицу никто не будет оккупировать военным способом и не будет бомбить из самолетов.

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Возможные варианты завершения войны после обсуждений сводятся к двум: корейскому и финскому

Поэтому возможные варианты завершения войны после обсуждений сводятся к двум: корейскому и финскому.

О корейском упомянул, например, британский журналист-международник Гидеон Рахман. По его версии, часть Украины будет оккупирована, но в другую часть пойдет и финансовая, и материальная помощь. Он отмечает: "Вы станете такой же процветающей страной, как Южная Корея". Но условное разделение Украины по принципу двух Корей рассматривалось еще с 2015 года. Причем – самими украинцами. Под Северной Кореей имелись в виду так называемые "ЛДНР", то есть оккупированные Россией территории Донбасса. А под Южной – вся другая Украина. Фокус в том, что сторонники такого варианта завершения войны с Россией уже готовы расширить "Северную Корею – 2" до оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. И в обоих вариантах Крым ни к одним из условных "Корей" не принадлежал, оставался за скобками.

Условное разделение Украины по принципу двух Корей рассматривалось еще с 2015 года. Причем – самими украинцами. Под Северной Кореей имелись в виду так называемые "ЛДНР", то есть оккупированные Россией территории Донбасса. А под Южной – вся другая Украина. Фокус в том, что сторонники такого варианта завершения войны с Россией уже готовы расширить "Северную Корею – 2" до оккупированных территорий Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. И в обоих вариантах Крым ни к одним из условных "Корей" не принадлежал, оставался за скобками

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Финский вариант предполагает почти то же, включая игнор "крымского вопроса". То есть, отдать России оккупированные территории, превратить линию разграничения на новую государственную границу и дальше развиваться, восстанавливаться, вступать в ЕС и НАТО с оставшейся Украиной. Разница – в политическом толковании. Ибо в случае "кореизации" Донбасс остается Донбассом, марионеточным квазигосударственным образованием со своими фейковыми министерствами и забавными министрами. А в случае "финляндизации" оккупированные регионы становятся федеральными округами РФ, даже без намека на фейковую государственность.

В случае "кореизации" Донбасс остается Донбассом, марионеточным квазигосударственным образованием со своими фейковыми министерствами и забавными министрами. А в случае "финляндизации" оккупированные регионы становятся федеральными округами РФ, даже без намека на фейковую государственность

Примечательно, что "финский" и "корейский" варианты развития Украины рассматриваются как закрепление текущего положения дел на фронте (оккупированные территории остаются такими) так и в формате выхода на линию разграничения на 23 февраля 2022 года. Освобождение всей Украины, включая Крым и возвращение границ к состоянию на 1 марта 2014 года, рассматривается как желаемый для подавляющего большинства (89%) граждан Украины вариант победы. Однако по причинам, указанным выше Евгением Магдой, этот вариант пока имеет меньше перспектив. Без военной победы этого не достичь, нужно много оружия, однако Запад его не дает, потому что у России есть неадекватное руководство и ядерная бомба.

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Интересно, что по этой же причине недостижим для нас и "хорватский" вариант. Когда после подписания 1992 г. соглашения о прекращении огня война Хорватии за независимость стала на паузу. А уже через три года, в 1995-м, хорватская армия провела первую операцию "Молния", а затем — операцию "Буря", в ходе которой хорваты ликвидировали Сербскую Краину — аналог "ЛДНР" и окончательно деоккупировали свои территории.

Размер территории и ядерное оружие для победы Украины на украинских условиях представляют не самую большую проблему. Значительно проблематичнее интегрированность российской агентуры в политический истеблишмент всех без исключения государств на планете, больших и малых. И существование пророссийской повестки дня в разных обществах

Размер территории и ядерное оружие для победы Украины на украинских условиях представляют не самую большую проблему. Значительно проблематичнее интегрированность российской агентуры в политический истеблишмент всех без исключения государств на планете, больших и малых, существование пророссийской повестки дня в разных обществах. Воевать с Россией необязательно оружием. Достаточно, чтобы все влиятельные страны на всех уровнях приняли Россию так же, как гитлеровскую Германию. А российскую повестку дня официально приравнять к осужденному в Нюрнберге фашизму со всеми вытекающими последствиями, включая уголовное наказание за поддержку России или даже вежливую улыбку в сторону россиянина.

Вот это будет считаться украинским вариантом победы в этой войне. Криминализация всего русского в краткосрочной перспективе усилит, прежде всего, военную поддержку. Что поможет реализовать "хорватский" вариант, но без соглашений о прекращении огня и других оперативных пауз. И еще одна непременная составляющая, без которой украинская победа будет неполной – это развитие настоящей, а не пророссийской "суверенной" демократии внутри страны-победителя. Страны, в которой коллаборанты из ОПЗЖ будут вычищены из политической жизни и без доступа к государственной службе. А Нестор Шуфрич не будет отвечать за свободу слова.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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