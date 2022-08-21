Победа Усика ознаменует начало и нашей военной победы, - Беленюк

Об этом Беленюк сказал в эфире "Megogo Гонг".

"Сегодня перед Усиком, как и перед Джошуа, стоят очень существенные вызовы. Усик сейчас отстаивает честь страны. Его победа очень важна для каждого украинца, который будет следить и верить в победу Александра. Это такая же вера, как и вера в то, что ВСУ победят в войне против РФ. Сегодняшняя победа ознаменует начало и нашей военной победы. Для Джошуа поражение может быть концом его карьеры, поэтому, я думаю, он тоже нервничает", - сказал олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк.

Усик и Джошуа встретятся в ночь с 20 на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .

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