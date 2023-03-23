Победа Японии над Россией в 1905 году вдохновляла Ататюрка на Турецкое чудо.

Украинский отпор российской агрессии уже вдохновил не один народ на свое национальное освобождение и возрождение.

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Украинский отпор российской агрессии уже вдохновил не один народ на свое национальное освобождение и возрождение

Имеет значение не размер, а свобода.

Москвичи должны молиться о том, чтобы это для них растянулось на годы, а не на десятилетия.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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