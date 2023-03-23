Победа Украины вдохновит другие народы на борьбу против империи
Россияне могут только просить Бога, чтобы это не растянулось на десятилетие
Победа Японии над Россией в 1905 году вдохновляла Ататюрка на Турецкое чудо.
Украинский отпор российской агрессии уже вдохновил не один народ на свое национальное освобождение и возрождение.
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Украинский отпор российской агрессии уже вдохновил не один народ на свое национальное освобождение и возрождение
Имеет значение не размер, а свобода.
Москвичи должны молиться о том, чтобы это для них растянулось на годы, а не на десятилетия.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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