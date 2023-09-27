Победа Украины в войне с РФ не имеет никакого отношения к стратегии нацобороны Германии, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна победить в войне против России, однако это не должно стать основой стратегии национальной обороны ФРГ
Об этом он сказал в комментарии ERR во время визита в Таллинн.
По словам Писториуса, Германия ясно заявила, что Украина должна выиграть инициированную Россией войну. Однако, по мнению Министра, Германия не может ставить победу Украины в основу стратегии своей национальной обороны.
"Цель стратегии национальной обороны не состоит в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей. стратегии национальной обороны", - сказал Писториус.
- В мае министр обороны Германии также отметил необходимость продолжения военной поддержки Украины для защиты от российской агрессии. По его словам, прекращение поставок оружия будет означать конец Украины.
- 18 сентября Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на 400 млн евро, который будет содержать боеприпасы, технику для разминирования, энергогенераторы и одежду.
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