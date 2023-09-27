Победа Украины в войне с РФ не имеет никакого отношения к стратегии нацобороны Германии, - Писториус

Об этом он сказал в комментарии ERR во время визита в Таллинн.

По словам Писториуса, Германия ясно заявила, что Украина должна выиграть инициированную Россией войну. Однако, по мнению Министра, Германия не может ставить победу Украины в основу стратегии своей национальной обороны.

"Цель стратегии национальной обороны не состоит в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей. стратегии национальной обороны", - сказал Писториус.