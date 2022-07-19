Победа Украины в войне против РФ в интересах всей Европы, – премьер Словакии

Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Гегер во время совместной с австрийским коллегой пресс-конференции в Вене, передает Укринформ.

"В интересах только Словакии, но и всей Европы, чтобы Украина победила, поскольку это принесет стабильность во весь регион. И поэтому мы так сильно помогаем, чтобы Украине это удалось", - подчеркнул он.

Гегер сказал, что Словакии важно, чтобы рядом был хороший сосед со стабильной ситуацией.

"Мужчины, которые воюют в Украине, отстаивают свою страну. И очень важно, чтобы Украина была стабильной и свободной страной", - отметил он.

Премьер Словакии доволен, что солидарность с Украиной и предоставление ей помощи происходит "не только в рамках ЕС, но и всего демократического мира". Он подчеркнул, что важно продемонстрировать всем, что в 21 веке нельзя нападать войной на другую страну.

18 июля президент Зузана Чапутова предоставила четырём словакам разрешение воевать против РФ на стороне Украины.

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