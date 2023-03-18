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OPINION

Победа Украины, политика Запада и "хорошие россияне"

Юрий Богданов
18 мартa, 2023 суббота
10:09
Мнение

Я уже много раз писал: почти уверен, что Россию ждет хаос и гражданская война

Я уже много раз писал: почти уверен, что Россию ждет хаос и гражданская война. И это на самом деле не очень зависит от наших надежд или желаний многих политиков и на Западе, и на Востоке этого не допустить. Ибо такие вещи определяются на 90+ процентов не внешним влиянием, а внутренними процессами.

Развал России на куски, ее денуклеаризация и исчезновение как страны являются нашими с вами чаяниями и желанием справедливого возмездия. Но давайте немного о том, почему это не является общим мнением даже среди наших партнеров. И почему нам как минимум на официальном уровне с такими идеями бегать не надо. Это может быть результатом войны, но большинство западных элит к этому точно не стремится. Как ни стремились к развалу СССР.

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Сама идея с тем, что Россия развалится на куски, является даже сейчас гораздо большим страхом для значительной части элит в Европе или Америке, чем то, что Украина не вернет Крым или Донбасс. Что делать с одним еб*натом с ядерным оружием не очень понятно, а если их будет несколько? Этот страх может показаться нам надуманным, потому что нас убивают здесь и сейчас. Но для западного избирателя (а этот страх там подогревают и агенты РФ, и агенты Китая, и собственные идиоты), и для части политикума этот страх вполне реален. Даже если они уверены, что Путин не применит ядерное оружие.

Сама идея с тем, что Россия развалится на куски, является даже сейчас гораздо большим страхом для значительной части элит в Европе или Америке, чем то, что Украина не вернет Крым или Донбасс

Опции "изолировать Россию и россиян навсегда" нам тоже не подвезут. Как и опции "убить всех россиян". Я уже не говорю, что слово "навсегда" в масштабах истории очень смешно. Если попытаться немного посмотреть на события в Украине глазами внешнего наблюдателя, то выяснится, что наше "россияне всегда были преступниками, Россия должна быть уничтожена, демократия там невозможна" сталкивается с контрпримерами Японии и Германии. А любая тема о "военных преступлениях, не имеющих прощения" – с военными преступлениями Франции или США. О колониализме я помолчу.

Поэтому западным политикам гораздо проще, чтобы продолжить помощь Украине, продавать миф или собственное представление о "хороших россиянах", которые могут построить "другую Россию", чем повторять наши надежды на "войну до уничтожения России". Ибо у войны на уничтожение России:

  • нет четкого критерия и даже приблизительных сроков завершения;
  • она порождает много рисков как в случае успеха, так и в случае неуспеха;
  • для многих выглядит как неадекватная цель, которая уже не о "защите украинской демократии", а о "геополитических целях";
  • реально — если американские и европейские политики будут это декларировать — может помочь Путину внутри. Потому что пока большинство россиян пассивно безучастны.

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А "хорошие россияне", которые гипотетически могут получить власть после Путина, которые признают хотя бы на словах несправедливость войны, недопустимость оккупации и необходимость выплаты репараций, это приемлемая картинка будущего и для большинства элит, и для большинства избирателей. Даже если есть миф. Поэтому все эти оппозиционеры прекрасно живут в Чехии, Литве или Нидерландах (странах, которые несомненно поддерживают Украину). И работают там на русскую аудиторию. И на самом деле их никто никуда не собирается высылать.

"Хорошие россияне", которые гипотетически могут получить власть после Путина, которые признают хотя бы на словах несправедливость войны, недопустимость оккупации и необходимость выплаты репараций - это приемлемая картинка будущего и для большинства элит, и для большинства избирателей

И когда кто-то пишет: "Украинские власти должны отстаивать позицию уничтожения России" или "Мы должны доказывать Западу, что Россия не может быть нормальной, ее нужно разоружить и уничтожить", он советует вредно. Потому что это прямой шаг к тому, чтобы наши оппоненты смогли продать нашу неадекватность.

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Сейчас у Украины есть абсолютно четкая и справедливая цель в войне: вернуть все свое, получить репарации и наказать военных преступников. И даже по элементам этих трех очевидных пунктов идет борьба. К примеру, вокруг Крыма. А любая история о "развале и уничтожении" автоматически делает нас более токсичными, чем нужно. Потому что, напомню, буквально "вчера" Байден говорил, что даже "смена российского режима не является целью США в поддержке Украины".

Да, как я писал в начале, в России вполне возможны хаос, гражданская война и развал. Но никто не делает для краха и развала России больше, чем Владимир Путин и его окружение. И не нужно им мешать.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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