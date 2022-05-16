Победа Украины на Евровидении обладала мощным политическим эффектом, - волонтер Притула

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я тоже присоединяюсь к словам благодарности в адрес группы Kalush Orchestra. Не только за то, что они призвали спасти Мариуполь и защитников Азовстали, но за сам факт приезда на конкурс "Евровидение". Поскольку было много критики в Украине о том, что участие в Евровидении сейчас не ко времени и что этот конкурс ничего не значит. Многие говорят, что спорт, музыка и культура вне политики. Конкурс "Евровидение" есть, был и будет политикой в чистом виде. Никто не умаляет творческих достижений всех победителей конкурса" "Евровидение", но часто этот песенный конкурс становится силой подкрепления позиции какой-то страны в трудные времена", - пояснил Притула.

Притула подчеркнул, что конкурс "Евровидение-2022" стал примером консолидации всей Европы вокруг Украины.

"Сейчас конкурс "Евровидение" стал примером консолидации всей Европы вокруг украинского вопроса. И все это произошло благодаря нашим ребятам из Kalush Orchestra. Они сначала поборолись за то, чтобы представлять Украину на этом конкурсе, а затем поехали и смогли одержать победу. Многие европейцы, которые не интересовались политикой или ситуацией в Украине, после выступления группы Kalush Orchestra начали наблюдать за Украиной. То есть это мощное информационное оружие и оно сработало на все 100%", - добавил Притула.

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