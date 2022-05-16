Победа Украины на Евровидении обладала мощным политическим эффектом, - волонтер Притула
Волонтер Сергей Притула считает, что выступление и победа группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение" имели мощный информационный и политический эффект
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я тоже присоединяюсь к словам благодарности в адрес группы Kalush Orchestra. Не только за то, что они призвали спасти Мариуполь и защитников Азовстали, но за сам факт приезда на конкурс "Евровидение". Поскольку было много критики в Украине о том, что участие в Евровидении сейчас не ко времени и что этот конкурс ничего не значит. Многие говорят, что спорт, музыка и культура вне политики. Конкурс "Евровидение" есть, был и будет политикой в чистом виде. Никто не умаляет творческих достижений всех победителей конкурса" "Евровидение", но часто этот песенный конкурс становится силой подкрепления позиции какой-то страны в трудные времена", - пояснил Притула.
Притула подчеркнул, что конкурс "Евровидение-2022" стал примером консолидации всей Европы вокруг Украины.
"Сейчас конкурс "Евровидение" стал примером консолидации всей Европы вокруг украинского вопроса. И все это произошло благодаря нашим ребятам из Kalush Orchestra. Они сначала поборолись за то, чтобы представлять Украину на этом конкурсе, а затем поехали и смогли одержать победу. Многие европейцы, которые не интересовались политикой или ситуацией в Украине, после выступления группы Kalush Orchestra начали наблюдать за Украиной. То есть это мощное информационное оружие и оно сработало на все 100%", - добавил Притула.
- 14 мая в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена фольрок-группа из Украины Kalush Orchestra.
- После своего выступления в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на триумф группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022.
- Сергей Притула комментировал песенный конкурс "Евровидение-2022" в Twitter при условии, что его фонд соберет минимум миллион гривен
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.57Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное