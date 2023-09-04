Победа Украины и продолжительный мир будут только тогда, когда у РФ не будет оружия массового поражения, - дипломат
Победа Украины в войне против России и гарантирование длительного мира возможно только после лишения Москвы всего оружия массового уничтожения
Об этом пишет в своей статье для Киевского форума безопасности посол по особым поручениям, эксдиректор Департамента международной безопасности МИД Украины Александр Александрович.
Он отмечает, что в обозримом будущем интегрировать Россию как демократическую нацию в Европу будет невозможно, поскольку их система ценностей несовместима с нашей, поэтому с послевоенной Россией нужно будет сосуществовать.
"Многие друзья Украины отмечают, что, в конце концов, мы должны ослабить Россию настолько, чтобы она никогда больше не могла нападать на своих соседей. Что это значит на практике? Ответ очевиден: Россию следует лишить всего оружия массового уничтожения – ядерного, химического, биологической", - подчеркивает Александр Александрович.
"Только тогда Украина и другие потенциальные жертвы смогут чувствовать себя в безопасности", - добавил он.
Дипломат отметил, что после украинской победы на поле боя и восстановления ее территориальной целостности в границах 1991 года международные санкции против России должны быть сохранены и привязаны к ее тотальной и полной демилитаризации.
"Безъядерная Россия – это хорошая идея и для США и Китая; две мировые сверхмощи могут вместе сосредоточиться на этой важной задаче, отложив на время свое геополитическое соперничество... От этого выиграет весь мир, став намного безопаснее", - говорит он.
"Альтернативой такому сценарию будут постоянные войны российской империей против своих соседей, в том числе и членов НАТО, каждые 10-15 лет, и никакие гарантии безопасности НАТО не помешают этому", - резюмировал Александрович.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.33 Покупка 37.33Продажа 38.06
- EUR Покупка 40.46Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное