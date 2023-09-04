Победа Украины и продолжительный мир будут только тогда, когда у РФ не будет оружия массового поражения, - дипломат

Об этом пишет в своей статье для Киевского форума безопасности посол по особым поручениям, эксдиректор Департамента международной безопасности МИД Украины Александр Александрович.

Он отмечает, что в обозримом будущем интегрировать Россию как демократическую нацию в Европу будет невозможно, поскольку их система ценностей несовместима с нашей, поэтому с послевоенной Россией нужно будет сосуществовать.

"Многие друзья Украины отмечают, что, в конце концов, мы должны ослабить Россию настолько, чтобы она никогда больше не могла нападать на своих соседей. Что это значит на практике? Ответ очевиден: Россию следует лишить всего оружия массового уничтожения – ядерного, химического, биологической", - подчеркивает Александр Александрович.

"Только тогда Украина и другие потенциальные жертвы смогут чувствовать себя в безопасности", - добавил он.

Дипломат отметил, что после украинской победы на поле боя и восстановления ее территориальной целостности в границах 1991 года международные санкции против России должны быть сохранены и привязаны к ее тотальной и полной демилитаризации.

"Безъядерная Россия – это хорошая идея и для США и Китая; две мировые сверхмощи могут вместе сосредоточиться на этой важной задаче, отложив на время свое геополитическое соперничество... От этого выиграет весь мир, став намного безопаснее", - говорит он.

"Альтернативой такому сценарию будут постоянные войны российской империей против своих соседей, в том числе и членов НАТО, каждые 10-15 лет, и никакие гарантии безопасности НАТО не помешают этому", - резюмировал Александрович.