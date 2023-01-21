Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Ник Попеску.

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, актеров, стран, институтов, имеющих значение. На данном этапе мы все надеемся и желаем, чтобы Украина победила в этой войне, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно находящихся на нашей территории, мирными методами, вот чего мы все желаем", - подчеркнул он.

По мнению Попеску, война России против Украины изменила контекст для десятков государств по всему миру, продовольственной безопасности в странах Ближнего Востока и Африки и параметры функционирования самой Молдовы.

"Но, как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", - добавил он.

30 ноября Нику Попеску заявил, что страна стремится укрепить сотрудничество с НАТО и подчеркивает ее нейтралитет, закрепленный в конституции.

1 декабря Молдова на заседании ОБСЕ призвала вывести российские войска из Приднестровья. Совет министров иностранных дел ОБСЕ призвали обратить внимание на состав оставшихся еще со времен СССР боеприпасов в селе Кобасна, которые размещении там незаконно.

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