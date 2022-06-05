Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для меня лично, самая плохая страна в вопросе поддержки Украины является Франция. Когда Макрон говорит всякую глупость о том, что не нужно унижать Россию, то это выглядит позорно. Во Франции нет людей и оппозиции, которые критиковали бы Макрона за такую позицию. К примеру, в Германии есть люди, которые критикуют действия своего правительства по политике поддержки Украины. Канцлер Олаф Шольц возможно и хотел бы подписать какое-либо мировое соглашение с Путиным, но ему не позволят этого сделать", - добавил Кузьо.

Политолог также отметил, что сценариев русско-украинской войны может быть много. По словам Кузьо, победа Украины будет означать крах путинского режима.

"Мы не можем предусмотреть, когда закончится эта война. На это влияет много факторов. Некоторые эксперты говорят о том, что санкции начнут влиять на Россию уже в сентябре. Также следует учесть, что Украине сейчас важнее освободить южные области от оккупации. Нужно помнить, что победа Украины будет означать конец для путинского режима.Путин не может остаться у власти, когда Украина победит в этой войне.И сомневаюсь, что российская армия способна выдержать натиск ВСУ.По моему мнению, российская армия не сможет вести боевые действия до конца года. Война завершится раньше, поскольку состояние российской армии очень плохое", - добавил Кузе.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил оптимистические прогнозы, что активные боевые действия в Украине завершатся до конца 2022 года.

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