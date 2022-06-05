English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Победа Украины будет означать конец путинского режима, - британский политолог Кузьо
Эксклюзив

Победа Украины будет означать конец путинского режима, - британский политолог Кузьо

5 июня, 2022 воскресенье
10:34
война с Россией

Британский и канадский политолог Тарас Кузьо считает, что Путин будет идти до конца, поскольку победа Украины в войне против России будет означать конец его режиму

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для меня лично, самая плохая страна в вопросе поддержки Украины является Франция. Когда Макрон говорит всякую глупость о том, что не нужно унижать Россию, то это выглядит позорно. Во Франции нет людей и оппозиции, которые критиковали бы Макрона за такую позицию. К примеру, в Германии есть люди, которые критикуют действия своего правительства по политике поддержки Украины. Канцлер Олаф Шольц возможно и хотел бы подписать какое-либо мировое соглашение с Путиным, но ему не позволят этого сделать", - добавил Кузьо.

Политолог также отметил, что сценариев русско-украинской войны может быть много. По словам Кузьо, победа Украины будет означать крах путинского режима.

"Мы не можем предусмотреть, когда закончится эта война. На это влияет много факторов. Некоторые эксперты говорят о том, что санкции начнут влиять на Россию уже в сентябре. Также следует учесть, что Украине сейчас важнее освободить южные области от оккупации. Нужно помнить, что победа Украины будет означать конец для путинского режима.Путин не может остаться у власти, когда Украина победит в этой войне.И сомневаюсь, что российская армия способна выдержать натиск ВСУ.По моему мнению, российская армия не сможет вести боевые действия до конца года. Война завершится раньше, поскольку состояние российской армии очень плохое", - добавил Кузе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
русская агрессия
Путин
Читайте также:
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
5 июня, 2022 воскресенье
Власти не поддерживают связь с родственниками пленных из Азовстали, - мама бойца полка "Азов"
Джо Байден
3 июня, 2022 пятница
"Это их территория". Байден прокомментировал возможность территориальных уступок Украины
Путін
5 июня, 2022 воскресенье
Путин приказал "мяснику Алеппо" полностью захватить Северодонецк до 10 июня, - глава Луганской ОВА Гайдай
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.11
    Покупка 34.11
    Продажа 35.39
  • EUR
    Покупка 36.02
    Продажа 37.76
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
6 июня
00:16
Киев постоянно под угрозой как основная цель россиян, - Маляр
2022, воскресенье
5 июня
23:54
Рамзан Кадыров
Кадыров сменил место регистрации своего частного самолета, - журналист Ткач
23:38
Светлана Тихановская
Против россиян в Украине воюют 1,5 тыс. белорусов, - Тихановская
23:21
Обновлено
В Киеве и области раздались звуки взрывов. По меньшей мере, один человек пострадал
23:06
В ОРДО исчезло российское телевидение, - советник мэра Мариуполя
23:00
На фото зафиксировано падение российского самолета
ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Запорожье
22:49
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет пиротехники во время военного положения
22:47
Из-за обстрелов на Донбассе погибли 7 человек, - группировка ОС
22:31
Российские военные
Российские военные принудительно вывозят жителей Северодонецка, чтобы мародерить, - глава районного ВА
22:27
На фото церковь, в которой произошел теракт
Более 50 человек погибли из-за теракта в Нигерии, - AP
22:15
Аналитика
Сергей Згурец
Россия накапливает силы на Востоке Украины. Активное уничтожение русской пехоты в Северодонецке. Колонка Сергея Згурца
21:54
Харьков под российскими обстрелами, - Синегубов
21:43
Карл Нехаммер
Канцлер Австрии предложил создать "европейскую подготовительную зону" для интеграции Украины в ЕС
21:37
Около 60% Запорожской области временно оккупировали российские войска
21:35
"Горели сроки". Мирослав Гай привел подробности ликвидации российского генерал-майора Кутузова
21:22
Павел Кириленко
5 июня россияне убили троих жителей Донецкой области, - Кириленко
21:17
Зеленский посетил передовые позиции и встретился с переселенцами на Запорожье
20:57
Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52
20:56
Украина проиграла Уэльсу и не вышла в финальную часть ЧМ-2022
20:56
Обновлено
Уэльс – Украина: онлайн-трансляция финального матча отбора ЧМ-2022
20:39
На матче в Кардиффе стадион скандирует: "ВСУ!"
20:32
ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян, - Гайдай
20:17
Хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия"
20:00
Роман Абрамович
Абрамович за 1 фунт продает телекоммуникационную компанию в Великобритании, - Financial Times
19:55
На фото Песчаный пляж в Мариуполе
Из-за мины на пляже в Мариуполе погибли ребенок и взрослый, - советник мэра
19:46
На фото гаубица М109А3
Россия обстреляла Чугуев: есть погибший и раненый
19:39
Самолет Лаврова в Сербию отказались пропускать Болгария, Северная Македония и Черногория, - СМИ
19:33
Обновлено
Адвокат Маси Найем тяжело ранен на фронте
19:29
Россия будет отправлять на войну с Украиной командиров-женщин, - Роман Цымбалюк
19:15
Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе российского генерала Кутузова
19:14
На фото военнослужащие ВСУ
Россияне возобновили наступление в районе Святогорска, - Генштаб ВСУ
19:08
Парламентская делегация Республики Корея посетила Бучу и Ирпень, - Кулеба
18:51
Борис Джонсон
Борис Джонсон близок к отставке, - Sunday Times
18:44
Пока крупные компании перестраивают процессы, мелкие предприниматели захватывают рынок, - учредитель Rozetka
18:41
Папа Римский Франциск
Папа Франциск призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине. Но ни разу не упомянул Россию
18:30
Цены в Бердяеске. Указано в гривнах и рублях
С началом оккупации цены в Бердянске выросли в 2-3 раза, - СМИ
18:22
Руслан Стефанчук
С Путиным можно обсуждать только выплату репараций Украине, - Стефанчук
18:03
Украинцы активно возвращаются из Литвы домой: автобусы до Львова заполнены на месяц вперед
18:00
Вживую
Уэльс – Украина. Онлайн-трансляция студии перед матчем отбора ЧМ-2022 на Youtube-канале Еспресо
17:52
В Киевской области обнаружили тело застреленного оккупантами строителя
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV