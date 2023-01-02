Победа России означала бы уничтожение основы мирового строя, ЕС этого не допустит, – Маасикас
Победа России в войне означала бы уничтожение основ мирового строя, поэтому Евросоюз заинтересован в победе Украины и продолжит поддерживать ее в военном плане
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу .
"Разрешить России победить означало бы позволить ей уничтожить основы наших демократий и саму основу мирового строя, основанного на международных правилах. Поэтому наша работа состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину в военном измерении, чтобы обеспечить вам наилучшее положение, а также помочь вам победить в этой войне", - сказал он.
По его словам, украинцы добились значительных успехов на фронте и полны решимости освободить свои земли без территориальных уступок врагу.
"Для меня главное не время - "когда", а результат - то есть "как" эта война закончится", - сказал Маасикас и подчеркнул, что она должна закончиться победой Украины.
- Бывший директор Службы военной разведки и безопасности Литвы Гинтарас Багдонас в эфире Эспрессо выразил мнение, что Украина победит до конца 2023 года.
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