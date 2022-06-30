Победа России может послужить примером для Китая, - президент Латвии
Президент Латвии Эгилс Левитс предупредил, что Китай может использовать возможную победу России в качестве модели для собственных атак
Об этом Левитс заявил на саммите НАТО в Мадриде.
"Если Россия победит, это будет стимулом для Китая сделать что-то подобное в Индо-Тихоокеанском регионе. Нужно отдавать себе отчет в этой опасности. Это значит, что мы должны помочь Украине выиграть войну", - подчеркнул он.
Известно, что Китай рассматривает демократический Тайвань, отделившийся от материка в 1949 году, как отколовшуюся провинцию, а не как независимое государство.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая. На это министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил , что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.
- 14 июня лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая . 23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.
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