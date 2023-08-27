"Победа означает сделать так, чтобы Россия боялась снова наступать": азовец Романов о соседстве с агрессором и будущем Украины

Такое мнение азовец, боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Руслан Романов (Панк), высказал в интервью телеканалу "Еспресо".

"Здесь я считаю, что стоит начать со слова "победа". Лично для меня это произойдет, когда во всех головах появится такой отдельный отдел, который будет указывать на то, что у нас полномасштабная война, у нас гибнут люди и надо что-то делать, а не сидеть и непонятно чем заниматься. Понимаете, нас пытаются разъединить, но в единстве наша сила. Я постоянно об этом говорю, но до многих это не доходит. Когда будет единство у изголовья, тогда уже будет победа прямо здесь" , – отметил боец.

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Вместе с тем Руслан Романов объяснил, что победа означает лично для него.

"Это, во-первых, изгнание всей скота, которая не хочет быть в Украине, не имеет желания разговаривать на украинском и просто не воспринимает Украину в каких-либо ее проявлениях. Есть Украина и здесь, пожалуйста, по-украински даже думать. - второе, это выйти на наши исторические границы.Не то, что освободить Донбасс, а именно вернуть исторические границы.Также сделать нормальную оборону.Вопрос не к какому-то руководителю, вопрос в принципе к народу.Если все хотят, чтобы у них в под съезде было чисто, они берут и делают это вместе. То же самое и в Украине. От соседа никуда не уйдешь, но надо сделать так, чтобы он боялся к нам снова ходить. Вот что будет победой", - сказал азовец.