"Победа одерживается всеми": Зеленский призвал общество и партнеров не ослаблять поддержку государства и армии
Президент Владимир Зеленский призвал общество и партнеров Украины не забывать, что победа является общей задачей и не ослаблять помощь государству и военным на фронте
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству. Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас пора почивать на лаврах. Путь - впереди. Движение - впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. В не меньшей сосредоточенности, чем раньше", - сказал Зеленский.
Президент также назвал неразумным надеяться, что "победу принесет кто-то другой, кто сейчас в окопах".
"Так же по-прежнему наши позиции на фронте, все наши воины на позициях должны поддерживаться украинскими позициями политически и информационно, силой оружия и силой нашего общественного единения, нашей внутренней устойчивостью и прочностью связей Украины с миром. И это то, что является задачей как государства, так и всех в государстве, как Украины, так и всех в мире, кто ценит свободную жизнь и международный порядок, основанный на правилах. Это неразумно просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины", - сказал Зеленский.
- Накануне правительство Германии заявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
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