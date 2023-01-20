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OPINION

Победа не все спишет. Никому не спишет

20 января, 2023 пятница
18:03
Мнение

На словах у нас будто берегут людей, а на деле, беречь солдат — значит их качественно готовить и управлять ими

Наши отдельные части, где мобилизованных готовят три месяца, подбирают и сращивают командиров, демонстрируют боеспособность. Но почему даже через год после начала вторжения есть редкие случаи, когда на фронт направляют граждан Украины после недели подготовки, когда направляют части, где до сих пор используют сборные роты, потому что нет боеспособных штатных?

Неужели непонятно, что придется отвечать после победы перед родственниками, детьми, друзьями, собратьями погибших? Победа не все спишет. Никому не спишет. Есть очень много видео трагедий, которые не будут забыты

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На словах у нас будто берегут людей, а на деле, беречь солдат — значит их качественно готовить и управлять ими.

И этого не делается.

Неужели непонятно, что придется отвечать после победы перед родственниками, детьми, друзьями, собратьями погибших? Победа не все спишет. Никому не спишет. Есть очень много видео трагедий, которые не будут забыты.

Как можно спокойно спать, если не делается все возможное для анализа боевого опыта, обучения на конкретных боевых примерах видео, когда ошибки повторяются?

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Как можно спокойно спать, если не делается все возможное для анализа боевого опыта, обучения на конкретных боевых примерах видео, когда ошибки повторяются? Как можно не определить нормативно и даже законодательно минимально необходимую индивидуальную и групповую подготовку? Как можно назначать мобилизованных людей на должности, которым они не отвечают по специальности и не использовать по назначению квалифицированных бойцов?

Сколько смертей нужно, чтобы руководители начали делать элементарные выводы?

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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