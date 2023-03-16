Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в телеграме.

16 марта состоялся симпозиум командующих воздушными силами стран-членов НАТО. В нем принял участие командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, отметив нынешние события на фронте и мощности, которые нужны Украине.

"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по передаче Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", - отметил он.

Так, генерал-лейтенант Николай Олещук призвал партнеров создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе!"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что новая коалиция могла бы быть создана по примеру танковой. В частности, она бы помогла в скорейшем получении современных многоцелевых самолетов, чтобы ВСУ завоевали воздушное пространство над Украиной.