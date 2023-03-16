"Победа на земле куется в небе": командующий Воздушными силами обратился к коллегам из НАТО по авиационной коалиции
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обратился к коллегам из стран-членов НАТО, призвав создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе"
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в телеграме.
16 марта состоялся симпозиум командующих воздушными силами стран-членов НАТО. В нем принял участие командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, отметив нынешние события на фронте и мощности, которые нужны Украине.
"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по передаче Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", - отметил он.
Так, генерал-лейтенант Николай Олещук призвал партнеров создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе!"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что новая коалиция могла бы быть создана по примеру танковой. В частности, она бы помогла в скорейшем получении современных многоцелевых самолетов, чтобы ВСУ завоевали воздушное пространство над Украиной.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Словакия тоже размышляет о передаче Украине самолетов МиГ , но соответствующее решение еще предстоит принять ее парламенту.
- Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована на 100%.
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