Порошенко передал в бригады ДШУ очередную партию грузовиков DAF, а также мобильные банно-прачечные комплексы.

5 грузовиков DAF с мобильными банями получила 95-я бригада, а 25-й привезли еще одну баню и большой автобус для перевозки личного состава из учебных центров.

"Нам передали в 95-ю бригаду банно-прачечные комплексы, чтобы наши бойцы могли в любой момент помыться-постирать. Это важно не только для комфорта, но и для боеспособности. Потому что обычно приходится решать эти вопросы, кто как может. кого-то есть возможность стиралку поставить. А у кого-то это – обычный тазик", – рассказывает десантница.

"После дождя форма просто черная. Ребятам приходится жить на позициях. Сейчас не так жара донимает, как повышенная влажность. Теперь этот вопрос будет решен", – объясняет военная.

"Есть такое выражение: "Победа куется в тылу". И для того, чтобы наши бойцы имели возможность ковать эту победу как можно качественнее, они должны быть подготовлены. Они должны быть постираны, помыты. Благодаря этому у них высокий моральный дух. И они смогут качественно выполнять свои задачи", – говорит десантник и добавляет: очень важно, что комплексы можно поставить как можно ближе к передовой.

"Мы меняем расчеты. То есть они не находятся постоянно на одном и том же месте на передовых позициях. Но это время на логистику, время на переезды. А такой комплекс даст нам возможность доставить его поближе к позициям. Делать это быстрее и эффективнее", – объясняет боец.

Большой автобус тоже давно был нужен, говорят в 25. Это уже третий автобус, который Порошенко купил с волонтерами для десантников. К сожалению, государство таким транспортом войска не обеспечивает, поэтому бойцы обычно ездят от учебных центров в западных областях Украины к местам дислокации или на передовую или в тентованных грузовиках, или в небольших бусах, которые для крепких парней тесноваты.

Военный с позывным "Док" тестирует салон автобуса.

"Я как раз высокий, и есть проблема, что когда я сижу, у меня колени упираются в перила. Здесь при моем росте 1,85 мне сидеть очень комфортно. Если, например, мы едем на Львов, то дорога у нас занимает около 16-17 часов. Здесь есть место для маленьких рюкзаков, а для баулов есть большой багажный отсек. Это очень удобно, потому что у нас не было этих отсеков и все вещи стояли прямо в проходе", – объясняет военный.

"Здесь 55 мест, есть телевизор, автобус в хорошем состоянии. Наши ребята учатся и в Великобритании, в Германии, учатся на танкистов, управлять БМП. У нас сейчас два школьных автобуса на 35 мест, они более жесткие, больше расхода топлива. А с этим автобусом нам будет гораздо лучше и выгоднее перевозить людей", – объясняет десантник.

В бригадах десантников не скрывают: ждут наступления. "ДШВ всегда мотивированы. Нам нужно идти в наступление. Потому что наши подразделения наиболее эффективны в наступлении. Поэтому мы с нетерпением ждем наше наступление, чтобы освободить нашу территорию. ДШВ заточены под то, чтобы идти и штурмовать", – говорят военные.

"Там, где тяжело, там – десант. Легендарные 95 и 25, "еноты". Прошедшие горнило войны еще с 2014-го, выполняя самые сложные задачи. Поэтому их до смерти боится враг, потому что хорошо знает, что с ним будет. Был рад сегодня еще раз пожать руку каждому. Почему еще раз? Потому что этих ребят знаю давно, и видимся не впервые", – поделился Порошенко впечатлениями от встречи с давними друзьями.

"На Донетчине тяжело, но наши держатся. Это видно по их боевому духу, улыбкам, потому что куда без шуток на войне? А чтобы поднять их моральный дух, привезли банно-прачечные комплексы и DAF. 25-я стала первой десантной бригадой, полностью укомплектовали нашими банями", – отчитался Порошенко.

"Работаем дальше – до полной нашей победы", – пишет пятый президент.