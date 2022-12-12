Когда в 2019 году в Иране были протесты, мир был другим.

США и остальные демократии были расколоты выходом Трампа из ядерного соглашения.

ЕС, Канада и Соединенное Королевство заняты возвращением Ирана за стол переговоров.

Да и сами протесты продолжались менее недели.

Победа иранского народа опрокинет стол диктаторов. Возможно, самое время отбросить "условности" и поддержать иранцев так сильно, как могут демократии.

Сейчас позиция демократий единая, у иранской угрозы много измерений и еще больше последствий, а революция длится три месяца.

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Победа иранского народа перевернет стол диктаторов.

Возможно, самое время отбросить "условности" и поддержать иранцев так сильно, как могут демократии.

По крайней мере, неплохо было бы начать с усиления и расширения санкций, улучшения координации в этой части и введения дипломатического бойкота, о котором давно умоляют революционеры со всех доступных площадок.

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Многие представители иранского режима и члены их семей до сих пор могут свободно пользоваться достижениями цивилизации. В то время когда иранские дроны убивают украинцев, а силы режима — иранских детей.

Не право то, что не позволяет их санкционировать. Скорее бесправие.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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