Победа иранского народа перевернет стол диктаторов
Самое время отбросить условности и поддержать иранцев так сильно, как только могут демократии
Когда в 2019 году в Иране были протесты, мир был другим.
США и остальные демократии были расколоты выходом Трампа из ядерного соглашения.
ЕС, Канада и Соединенное Королевство заняты возвращением Ирана за стол переговоров.
Да и сами протесты продолжались менее недели.
Победа иранского народа опрокинет стол диктаторов. Возможно, самое время отбросить "условности" и поддержать иранцев так сильно, как могут демократии.
Сейчас позиция демократий единая, у иранской угрозы много измерений и еще больше последствий, а революция длится три месяца.
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Победа иранского народа перевернет стол диктаторов.
Возможно, самое время отбросить "условности" и поддержать иранцев так сильно, как могут демократии.
По крайней мере, неплохо было бы начать с усиления и расширения санкций, улучшения координации в этой части и введения дипломатического бойкота, о котором давно умоляют революционеры со всех доступных площадок.
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Многие представители иранского режима и члены их семей до сих пор могут свободно пользоваться достижениями цивилизации. В то время когда иранские дроны убивают украинцев, а силы режима — иранских детей.
Не право то, что не позволяет их санкционировать. Скорее бесправие.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).
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