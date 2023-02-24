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Аналитика

Победа будет за Украиной, когда бы не кончилась война: военные итоги первого года

Сергей Згурец
24 февраля, 2023 пятница
22:12
война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Украинцы должны настраиваться на любой сценарий и понимать, что победа будет за нами, но это требует сил, возможностей и мужества от каждого из нас, даже если это будет длиться не один год

Итоги года полномасштабной войны

Украинская армия и украинский народ выдержал первое нашествие российской армии, численно превосходившее ВСУ. За это время наши Силы обороны нанесли значительные потери противнику. Отбросили его из большого количества областей, провели две мощные контрнаступательные операции и сейчас уверенно смотрим на то, что вместе с Западом обеспечим себе победу.

Противник пытался реализовать стратегию блицкрига, понимая, что его будут вроде бы встречать с цветами. Все пошло совершенно не так и когда он пытался протиснуться по направлениям в 10 областях, с каждым месяцем зона присутствия уменьшалась. Планы врага не выдержали столкновения с реальностью – сопротивлением украинского народа и сопротивлением ВСУ.

Оборона Севера и Киева

Несмотря на заявления государства, что мы знали о наступлении – в полной мере мы не были готовы к действиям с севера. Движение по этому направлению на Киев было достаточно коварным и быстрым. Затем мы увидели, что у россиян не хватает топлива и мощностей. Возле Киева мы увидели, что украинская армия сопротивляется и есть все возможности, чтобы держать оборону. Две артбригады, защищавшие Киев, обеспечили основной перелом, чтобы противник не дошел до города и не реализовал свои планы. Совпадение многих факторов – неожиданность, наше сопротивление и везение — сыграли в нашу пользу.

Первые дни были самыми страшными, самыми непредсказуемыми. Устойчивость первого этапа позволила планово  перейти к оборонительным действиям. Хотя накануне войны был ряд учений ВСУ и передислокация за несколько часов до ракетных ударов, что позволило сохранить ПВО и авиацию. Все равно фактор неожиданности оставался, потому что было понимание, что враг будет главным образом наступать на Донбассе. Направление севера было второстепенным и враг это использовал.

В начале апреля у россиян начались главные проблемы и с топливом, и с боеприпасами. Когда наши люди начали уничтожать колонны по дорогам, враг наступал по дорогам, а потом оказалось, что топлива у них не было. Первые месяцы были чрезвычайно показательными – сопротивление народа было большим и он действительно подтолкнул к тому, что враг покинул три области, которые мы считали главными – Киевскую, Черниговскую и Сумскую.

Потом была определенная пауза, дальше была битва за Донбасс, когда враг переформатировался, а затем две контр-наступательные операции, которые позволили освободить Харьковщину и правый берег Херсонщины.

Два контрнаступления ВСУ

В Харьковской области были обстрелы, попытки захватить областной центр. Здесь нужно говорить не об этом, а о Балаклейско-Купьянской операции, которая позволила за неделю освободить большую территорию. Это была первая успешная операция, которая показала, что армия может не только обороняться, но и проводить эффективные наступательные действия.

В Николаевской области украинские подразделения сделали невозможным продвижение противника. Были совершены несколько подрывов, несколько ударов по войскам РФ, заставившие врага остановиться и не реализовать планы. Такие действия были по всем направлениям, несмотря на то, что это было сложно, рискованно, учитывая все сложности первого этапа войны.

И Харьковская и Херсонская операции планировались долго. Освобождение правого берега Херсонщины продолжалось долго, потому что враг закрепился там и нужно было провести значительное количество подготовительных мероприятий – уничтожение живой силы и ограничить логистическое обеспечение противника. Мы это сделали дальнобойными системами, получившими летом. Тогда мы начали планировать эту операцию. Сочетание новых технологических возможностей и понимание уязвимых мест оккупанта позволили провести ее.

Бахмут – новый Мариуполь

Мариуполь держался 86 суток. Весь этот период контингент азовцев удерживал около 10 БТГр россиян, которые были скованы. В это время выстраивалась линия обороны, формировалось понимание, как производить защитные линии. Это позволило нам более планово обеспечить оборонные мероприятия на других участках. Мариуполь не дал реализовать планы россиян продвинуться в другие области.

Ситуация под Бахмутом напоминает обстановку под Мариуполем, где наши войска сковывают значительные силы противника и обеспечивает потери врага в живой силе и технике. Сейчас россияне пытаются выйти на город с юга, севера и востока. Самая сложная ситуация на севере, где враг захватил Берховку и Ягодное. Через них враг хочет обойти Бахмут с севера и продвинуться в Хромово. Этот населенный пункт лежит на дороге со Времен Яра – один из ключевых элементов снабжения Бахмута. С Берховки и Ягодного в Хромово - около четырех километров. Там очень активно работает наша артиллерия, чтобы не допустить врага в эту зону. Если россиянам удастся протиснуться к Хромовому и перерезать линию сообщения на Бахмут, то это создает необходимость либо проведения мощных контр-наступательных действий, чтобы выбить противника из этих господствующих высот, либо реализовать меры по переводу нашей группировки в другую линию обороны.

Прогноз на следующий год

Мы настроены на максимально быстрые действия, но это требует четкого альянса и взаимодействия с нашими партнерами. Президент Зеленский говорил, что мы хотим одержать победу в этом году, но реальность бывает иной. Мы должны настраиваться на любой сценарий, понимая, что победа будет за нами, но это требует сил, возможностей и мужества от каждого из нас, даже если это продлится не один год.

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