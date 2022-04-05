Победа будет тогда, когда мы отвоюем все свои территории, а Россия распадется на 20 или более государств — комбат батальона ТрО Киева

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Кузик подчеркнул: "Победа для меня – это когда мы всех, без исключения, оккупантов на нашей земле поубиваем, восстановим территории от Крыма до Донбасса, или даже включая Кубань. А Россия распадется на несколько, от 50 до 20 государств, народностей, которые будут мирно жить с соседями".



Также комбат добавил, что если Украина просто откатит врага на линии 24 февраля, то Россия рано или поздно выпутается из санкционного давления, а эта война перенесется на следующее поколение.



"Такой опыт был в Ичкерии. Первое нашествие оккупантов они сдержали, однако потом был Хасавюртский мирный договор и Россия наплевала на него. А потом россияне устроили этнические чистки, уничтожали народ целыми деревнями, поставила своего "гауляйтера" и до сих пор держит этот народ в неволе" , – добавил Кузык.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb