Победа будет тогда, когда мы отвоюем все свои территории, а Россия распадется на 20 или более государств — комбат батальона ТрО Киева
Петр Кузик считает, что если Украина не отвоюет все оккупированные территории, а просто откатит врага на линии 24 февраля, то впоследствии эта война перенесется на следующие поколения
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Кузик подчеркнул: "Победа для меня – это когда мы всех, без исключения, оккупантов на нашей земле поубиваем, восстановим территории от Крыма до Донбасса, или даже включая Кубань. А Россия распадется на несколько, от 50 до 20 государств, народностей, которые будут мирно жить с соседями".
Также комбат добавил, что если Украина просто откатит врага на линии 24 февраля, то Россия рано или поздно выпутается из санкционного давления, а эта война перенесется на следующее поколение.
"Такой опыт был в Ичкерии. Первое нашествие оккупантов они сдержали, однако потом был Хасавюртский мирный договор и Россия наплевала на него. А потом россияне устроили этнические чистки, уничтожали народ целыми деревнями, поставила своего "гауляйтера" и до сих пор держит этот народ в неволе" , – добавил Кузык.
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