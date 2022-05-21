Победа будет кровавая, она точно будет в бою, но концовка будет в дипломатии, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам войны Украине придется садиться за стол переговоров с Россией
Об этом Зеленский заявил в интервью журналистам Национального телемарафона.
По словам Зеленского, в начале своего президентского срока он верил, что достичь взаимопонимания с Россией удастся за столом переговоров, но этого сделать не удалось. Однако он добавил, что, несмотря на полномасштабную войну к переговорам, придется возвращаться.
Я считал, что ответ на многие вопросы можно будет найти в диалоге с российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это, как автомобиль. И не бензиновый и не электрокар – гибрид.
Победа будет кровавой, она будет в бою, но концовка будет в дипломатии. Я уверен в этом. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме стола переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не желает все отдать. Другими словами – не хочет ничего отдать. Поэтому концовка будет такой", - сказал Зеленский.
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