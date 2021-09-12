По запросу Украины в Чехии задержали россиянина, который принимал участие в оккупации Крыма
В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма
Об этом сообщает Радио Свобода.
Российский гражданин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.
По данным сайта "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", а затем организовал другое НЗФ - разведгруппу "Северный ветер". Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма".
Radio Prague сообщил, что Франчетти - фитнес-тренер и предприниматель, ведет деятельность в Чехии с 1990-х годов и имеет право на постоянное проживание в Чехии.
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