По запросу Украины: ОБСЕ проведет спецзаседание 18 февраля из-за военной активности РФ
18 февраля ОБСЕ по запросу Украины проведет специальное заседание по усилению военной активности РФ
Об этом сообщает Польское председательство в ОБСЕ.
"Украина попросила активизировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в связи с необычной военной деятельностью. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума сотрудничества по безопасности", - говорится в заявлении.
Справка: Венский документ - международное соглашение государств - участников ОБСЕ, заключенное в 2011 году для реализации мер доверия и безопасности в регионе.
- Утром 17 февраля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую, в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей были контужены.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.
- Также вблизи города Счастье, на Луганщине, был произведен артиллерийский обстрел. Во Врубовке, Луганской области, российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека.
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