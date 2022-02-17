По запросу Украины: ОБСЕ проведет спецзаседание 18 февраля из-за военной активности РФ

Об этом сообщает Польское председательство в ОБСЕ.



"Украина попросила активизировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в связи с необычной военной деятельностью. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума сотрудничества по безопасности", - говорится в заявлении.



Справка: Венский документ - международное соглашение государств - участников ОБСЕ, заключенное в 2011 году для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

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