По Запорожью зафиксировано попадание около 12 российских ракет

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" – пишет Старух.

Сообщается, что зафиксировано полтора десятка прилетов российских ракет.

Сегодня выясняют все последствия атаки врага. На места работают соответствующие службы.

"Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры. Четко соблюдать правила воздушной тревоги и информационной гигиены", - подчеркнул глава области.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточняет, что по городу попало около 12 ракет.

"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", - написал Куртев.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.

Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.