По Запорожью зафиксировано попадание около 12 российских ракет
Во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!" – пишет Старух.
Сообщается, что зафиксировано полтора десятка прилетов российских ракет.
Сегодня выясняют все последствия атаки врага. На места работают соответствующие службы.
"Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры. Четко соблюдать правила воздушной тревоги и информационной гигиены", - подчеркнул глава области.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточняет, что по городу попало около 12 ракет.
"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", - написал Куртев.
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