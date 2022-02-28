По законам военного времени: Кличко предупредил, что мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения

Об этом он написал в Telegram.



"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!" – заявил Кличко.



Он попросил киевлян обращаться к правоохранителям и военным, как только они видят подозрительных людей или мародеров.

Напомним, 27 февраля Виталий Кличко дал список своих официальных каналов связи.