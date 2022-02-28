По законам военного времени: Кличко предупредил, что мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждения
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за напряженной ситуации в городе мародеров будут обезвреживать без предупреждения
Об этом он написал в Telegram.
"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!" – заявил Кличко.
Он попросил киевлян обращаться к правоохранителям и военным, как только они видят подозрительных людей или мародеров.
- Напомним, 27 февраля Виталий Кличко дал список своих официальных каналов связи.
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