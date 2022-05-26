По заказу российских кураторов житель непризнанного Приднестровья готовил теракты в Одессе
В Одессе житель непризнанного Приднестровья, оказавшийся агентом российской военной разведки, организовал и планировал ряд терактов
Об этом сообщила прокуратура Одесской области.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя непризнанной Приднестровской Молдавской Республики по факту совершения террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
По данным следствия, в конце прошлого года иностранец по указанию российских кураторов планировал и реализовывал на территории Одесчины террористические акты, говорится в сообщении.
К совершению преступлений обвиняемый привлек своего знакомого гражданина Украины и, чтобы проверить готовность и профессиональные навыки "наемника", предоставил ему задачу загрязнить красной краской памятный знак Героям Небесной Сотни в сквере возле Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко в Одессе.
В подтверждение своих противоправных действий мужчина передал "заказчику" фото поврежденного памятного знака и получил $400 вознаграждения за проделанную "работу".
Следовательно, иностранец, подробно проинструктировав, поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе за $800. При этом объяснил, что такой теракт повлечет за собой общественный резонанс на территории Украины, запугивает население, и нанесет материальный ущерб военному имуществу и обороноспособности Вооруженных сил Украины.
Во время передачи средств злоумышленник был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.
По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.
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